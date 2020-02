NAPOLI. Due casi sospetti di coronavirus, per fortuna entrambi negativi, in Campania. Il primo, quello di un bimbo di tre anni trasferito da Cava de’ Tirreni al Cotugno: gli esami effettuati la scorsa notte hanno escluso presenze della patologia che sta terrorizzando il mondo; stesso risultato per un bulgaro, presentatosi alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno con una polmonite che, però, ha dichiarato di non essere mai stato in Cina e di risiedere stabilmente in Italia da un anno.