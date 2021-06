«L'accettazione del dolore indescrivibile che abbiamo provato per la perdita dei nostri cari è stata la base per riprendere in mano le redini della nostra vita e andare avanti. Per questo, il percorso che abbiamo intrapreso con l'Ordine degli Psicologi e la Fondazione Polis è per noi davvero prezioso e necessario». Così Maria Romanò, sorella di Attilio, ucciso durante la prima faida di camorra dell'area nord di Napoli il 24 gennaio 2005, e Mary Colonna, sorella di Ciro, vittima di un agguato di camorra a Ponticelli il 7 giugno 2016, intervenute oggi alla sottoscrizione del rinnovo del Protocollo d'intesa tra Ordine degli Psicologi della Campania e Fondazione Polis.

All'incontro, trasmesso in diretta social da Radio Siani, erano presenti Armando Cozzuto, presidente dell'Ordine, don Tonino Palmese, presidente della Fondazione Polis, Giuseppe D'Ascoli in rappresentanza dell'Assessorato alla Sicurezza, Legalità e Immigrazione della Regione Campania ed Enrica Amaturo, presidente del Comitato scientifico della Fondazione Polis. Il Protocollo, attivo dal 2011, è finalizzato a garantire un adeguato sostegno psicologico ai familiari delle vittime innocenti della criminalità.

Negli ultimi 10 anni, in forza dell'intesa, sono state prese in carico 30 famiglie. Tra le novità più significative introdotte dalla nuova sottoscrizione si segnalano: l'individuazione e la sperimentazione di percorsi di tutela psicologica per le donne vittime di violenza e gli orfani di femminicidio; l'attivazione di un servizio specialistico per l'aiuto alle vittime dei reati nel corso delle fasi processuali; l'implementazione di gruppi di riflessione con l'obiettivo di elaborare i vissuti degli operatori della Fondazione, al fine di prevenire traumatizzazioni dovute al coinvolgimento emotivo nell'esperienza diretta con i familiari delle vittime.

«L'aiuto alle vittime innocenti di criminalità e alle loro famiglie rappresenta un'azione sociale importante nell'ambito delle politiche di sicurezza rivolte ai cittadini», ha sottolineato il presidente dell'Ordine Armando Cozzuto. Sulla stessa lunghezza d'onda il presidente della Fondazione Polis don Tonino Palmese: «Prendersi cura, in modo scientifico, dei familiari delle vittime ha una forte valenza civile e serve ad affermare il senso di comunità necessario ad elaborare il lutto generato dalla mano violenta».

D'Ascoli ha evidenziato: «Il rinnovo di questa intesa suggella l'azione meritoria che la Fondazione Polis svolge in Campania per le vittime innocenti della criminalità, al punto da essere ormai un vero e proprio modello anche per le altre regioni del Mezzogiorno». Amaturo ha spiegato infine che «l'intesa rinnovata oggi è la strada giusta per fare comunità, ricostruire tessuti lacerati e testimoniare come certi problemi vanno affrontati insieme, ognuno con le proprie competenze».