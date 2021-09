Voleva solo difendere e suoi figli ma è stata letteralmente sbranata a morte da un cane.

La tragedia

E’ il tragico epilogo di una storia che vede come vittima Amber LaBelle, una mamma di 42 anni di Myrtle Point, in Oregon.

La donna è riuscita a salvare la vita alle figlie ma è morta.

Non era la prima volta che il cane di 54 chili , che l’ha attaccata, un incrocio tra un bulldog e un pit bull americano , era stato protagonista di azioni violente.

Sconvolti i presenti

«Era una scena piuttosto brutta... C'era un altro vicino che tratteneva un cane, un cane piuttosto grande, e io sono passata davanti al cane e sono corsa subito da Amber. In quel momento non era cosciente»,hanno raccontato i testimoni della tragedia.

Si accascia e muore, choc in banca: Marco muore davanti a decine di persone

Choc in banca, dove un uomo di circa 67 anni è stato colto da un malore improvviso ed ha perso la vita. Si tratta dell’architetto Marco Baldi, 67 anni, di Fucecchio, un professionista molto conosciuto nella città del Palio.

La vittima

IL 67enne è morto poco dopo l'ora di pranzo, all'interno della filiale del Monte dei Paschi di Siena, in via Roma.

La tragedia

Erano circa le 14.35, quando l'uomo ha accusato il malore fatale, si è accasciato e non si è più ripreso. Sotto choc i presenti che hanno chiamato subito i soccorsi e provato aiutarlo.

Inutili i tentativi di rianimazione, per Marco Baldi non c’è stato nulla da fare.

Tragedia in campo, mister Antonello si accascia e muore davanti ai giocatori sotto choc

Tragedia nel mondo dello sport per la scomparsa di mister Antonello Campus.

L’allenatore è morto ieri sera durante l’allenamento della squadra Juniores dell’Usinese: il 53 anni di Sassari, a un certo punto si è accasciato a terra. In un primo momento I ragazzi hanno pensato che fosse scivolato ma in realtà l’uomo era gravissimo.

Il tecnico ha avuto un attacco cardiaco, il suo cuore non è più ripartito nonostante gli immediati soccorsi,

La vittima

Antonello Campus, era al suo primo anno da tecnico nelle giovanili dell’Usinese: un impegno preso con la responsabilità che lo ha sempre contraddistinto. Campus è stato calciatore, dirigente e allenatore.

Il cordoglio sui social e della società.

Sotto choc la società dell’Usinese al quale teneva tanto.

Adelio muore per un malore dopo la vittoria al Partenio, addio allo storico tifoso dell'Avellino

Tragedia in in Irpinia, domenica, per la morte di un uomo, strocato da un malore . Adelio D'Alessio aveva assistito alla vittoria dell'Avellino contro il Potenza al "Partenio-Lombardi" e stava tornando a casa quando è stato colto da un improvviso malore, che l'ha stroncato senza lasciargli scampo.

La vittima

Storico tifoso del lupo, originario di Bonito, Adelio D'Alessio lascia un vuoto incolmabile nel cuore di tanti. Inutile la corsa al Moscati. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Una tragedia che ha scosso la tifoseria biancoverde. Sono tanti i tifosi che stanno postando foto e ricordi di Adelio, autentico e fedelissimo tifoso del Lupo..

La comunità sconvolta

Anche l'Us Avellino 1912 ha voluto esprimere vicinanza e cordoglio con un post apparso sulle pagine social . "Siamo vicini ai familiari del caro Adelio, presente allo stadio per Avellino- Potenza e colto da malore mentre tornava a casa". Scrivono i referenti della società calcistica.