NAPOLI. Altri voli cancellati, altra beffa per centinaia di turisti rimasti senza vacanza e assistenza. Questa volta è capitato a un napoletano, G.D.S.A. che aveva pianificato una vacanza lavorativa di sette giorni, con mèta finale Las Vegas (in questo caso con la compagnia aerea Level che opera con aeromobili Iberia) per assistere anche ad alcuni spettacoli per motivi professionali in programma negli Usa a partire dal 27 agosto.