Ogni volta che Napoli viene colpita da piogge abbondanti il mare si riempie di rifiuti. I volontari di CSI Gaiola Onlus, Marevivo Onlus e Ammare nella giornata di sabato hanno raccolto oltre 100 chili di rifiuti nell'area della Gaiola.

«Sono seriamente preoccupato per le sorti della Gaiola e temo che qualcuno abbia intenzione di rimuovere lo status di area marina protetta. Pertanto ho inviato una lettera al Commissario all’Ambiente dell’Unione Europea per chiedere un intervento della Commissione al fine di scongiurare i rischi derivanti dall’aumento della portata delle acque reflue, convogliate negli scarichi di Coroglio, e della conseguente realizzazione del nuovo bypass e della condotta di scarico sottomarina. Questi interventi rischiano di avere un impatto devastante sull’area marina protetta, che custodisce i tre più importanti ed ormai unici banchi di Coralligeno della costa cittadina e non solo poiché, come noto, rappresenta, assieme alla Posidonia oceanica, un habitat fondamentale per la biodiversità del Mediterraneo. Un tesoro che va custodito e tutelato a ogni costo. Aumentare i reflui a Coroglio e costruire nuovi bypass e scarichi è semplicemente una follia». Con queste parole Francesco Emilio Borrelli deputato di Alleanza Verdi-Sinistra.