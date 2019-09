NAPOLI. Un 28enne è stato arrestato per il reato di furto al Vomero dalla Polizia Municipale. Gli agenti in servizio in piazza Vanvitelli sono stati allertati da un passante che in via Morghen, all'altezza del supermercato Carrefour, aveva notato quattro ragazzi, due ragazzi e due ragazze, che scesi da un'auto nera, una Fiat Panda, con fare sospetto stavano discutendo tra loro su come disporsi una volta entrati all'interno del supermercato. Arrivati sul posto, i vigili urbani hanno individuato subito il veicolo, con al posto del guidatore un uomo, che alla loro vista si è dato alla fuga alla guida dell'auto. Dopo un inseguimento in via Bonito e in via Morghen, gli agenti sono riusciti a fermare la corsa del veicolo in via Scarlatti. A bordo del veicolo vi era il solo conducente, A.P. di anni 28 residente nella zona di Porta San Gennaro a Foria. Durante l'ispezione del veicolo è stata trovata una grande quantità di merce alimentare in scatolame, numerose carte di credito e carte post pay, documenti di identificazione ed un telefono cellulare. Il 28enne è stato fermato e portato negli uffici dell'Unità Operativa Vomero della Polizia Municipale. Grazie alla visione delle telecamere interne al supermercato è stata notata materialmente la sottrazione dei prodotti, che una volta presi dagli scaffali, venivano messi all'interno degli zainetti portati a spalla. I codici venivano schermati così da non suonare all'uscita. Per il 28enne A.P. tra l'altro sprovvisto di patente di guida e già gravato da precedenti per rapina, furto e oltraggio, è scattato l'arresto per furto mentre sono in corso indagini per risalire all'identificazione dei suoi complici e della proprietà del materiale (carte di credito e cellulare) ritrovato all'interno del veicolo. Al direttore del supermercato, che aveva già segnalato la presenza dell'auto fuori al supermercato nelle ultime settimane, è stata restituita la merce (scatolame per un valore di circa 600 euro).