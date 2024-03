NAPOLI. Timori e tensione si mescolano al Vomero. La voragine di via Morghen e il fiume d’acqua che ha allagato le case di via Solimena provocato paura. E di certo gli avvenimenti delle ultime 24 ore non aiutano ad eliminarla. Ieri mattina si è registrata una nuova infiltrazione d’acqua, dovuta a un bypass che è stato posto dall’Abc per evitare un eccessivo carico di acque fognarie sulla voragine.