NAPOLI. Una sorta di “effetto domino”, quello creato dal cedimento in via Morghen che mercoledì ha provocato la voragine capace di “fagocitare” due auto, con gli occupanti di una delle due vetture miracolosamente illesi, un palo della luce e un albero. La situazione ha allertato la Municipalità che, complici anche diverse segnalazioni da parte dei cittadini, ha deciso di chiedere all’Abc, l’azienda speciale del Comune di Napoli per il ciclo delle acque, un intervento urgente per verificare gli impianti idrici e fognari su altre undici strade.

Infatti, dopo le sei strade già oggetto di informativa da parte della presidente Clementina Cozzolino ai tecnici municipali e all’assessore Edoardo Cosenza, oltre che naturalmente all’Abc, ovvero via Rossini, all’incrocio con via Gemito e vico Acitillo; la parte alta di via Pietro Castellino; via Caiazzo; via Kerbaker, nelle aree interessate da recenti operazioni di scavo; via Tino da Camaino, all’incrocio con via Kaufmann, e la parte bassa di via Solimena, l’attenzione è caduta su altre arterie viarie. Si tratta di via Gino Doria, nei pressi civico106; via Ottavio Caiazzo, al civico 16 in prossimità dell’ingresso del Pronto soccorso del Santobono; via Michele Cammarano dal civico 8 al civico 10; via Giulio Palermo 122; via Luigia Sanfelice 93; via Giuseppe Bonito 27; vico Cacciottoli all’intersezione con via Settimio Severo Caruso; Via Montedonzelli 9 e 49; via Timavo 49; via San Gennaro ad Antignano 5 e via Luca Giordano altezza civico 63.

Il tutto per problemi che vanno da avvallamenti e dissesti sui marciapiedi e sul pavimento stradale e alcune infiltrazioni. La stessa Cozzolino ha chiesto con urgenza la verifica del muro che divide via Francesco Solimena e via Giuseppe Bonito, dopo che nei giorni scorsi alcuni cittadini avevano notato e segnalato delle perdite di acqua. «Alcune situazioni le avevamo raccolte con i nostri uffici e segnalate all’Abc già nel mese di settembre» spiega la presidente della Municipalità Vomero-Arenella.

LA SITUAZIONE IN VIA MORGHEN. Intanto si attendono le prime valutazioni dei consulenti tecnici nominati dalla Procura dopo il sopralluogo effettuato venerdì assieme al sostituto procuratore della Sesta sezione Federica D’Amodio.Con loro anche il comandante della Compagnia Carabinieri Vomero, Sergio Vaira. L’ipotesi, almeno per il momento, è quella di disastro colposo contro ignoti. Ci si muoverà presumibilmente su due piste: la verifica dello stato di manutenzione dei sottoservizi e l’accertamento dell’esistenza di allacci privati alla rete pubblica. Solo l’esito dei rilievi consentirà di avere un quadro certo sulla base del quale attribuire eventuali responsabilità. Venerdì la presidente di Abc, Alessandra Sardu, a margine della firma dell’intesa con l’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale e l’Ente idrico campano per la gestione del servizio idrico integrato nel Porto di Napoli, aveva ribadito l’integrità della rete fognaria cittadina.

E tra le situazione che restano ancora da definire c’è quella degli sgomberati, una settantina tra l’edificio di via Morghen e quello di via Solimena, quest’ultimo colpito dalla valanga di fango scesa dalla zona del cedimento. L’altroieri una delegazione aveva incontrato i vertici della Municipalità lamentando di essere stati completamente abbandonati dalle istituzioni. «Ho ricevuto i cittadini ritengo opportuno un passaggio con il settore delle politiche sociali per fare sentire la vicinanza ma anche per cercare di trovare una soluzione per le situazioni di particolare fragilità. In particolare ce n’è una che avrebbe questi requisiti» dice Cozzolino.