L'acqua e il fango provocati dalla voragine di via Morghen oggi a Napoli ha invaso un bad&breakfast sulla sottostante via Solimene. Due turisti che alloggiavano nella struttura si sono portati in salvo da soli prima di ricorrere alle cure ospedaliere. Il fango che ha invaso l'edificio, fino a un metro e mezzo di altezza, ha costretto i vigili del fuoco a mettere in salvo con l'ausilio di scale gli occupanti del piano sovrastante il b&b. «Per come è posizionata la rottura, quindi in quota, l'acqua è poi scesa e ha attraversato l'edificio andando verso la parte bassa del Vomero e nel suo percorso ha anche preso il bad&breakfast che sta ad un piano basso«, ha spiegato in merito l'assessore alle Infrastrutture del Comune di Napoli, Edoardo Cosenza.

Danni anche per i commercianti.

«Dopo il crollo avvenuto stanotte in zona Vomero dove una voragine ha causato gravi danni alla circolazione, alcuni feriti non gravi e l'evacuazione di diverse famiglie bar, negozi, ristoranti e studi professionisti sono rimasti senz'acqua». È quanto fa sapere l'avvocato Angelo Pisani, presidente di NoiConsumatori.it. «I commercianti della zona - aggiunge Pisani - sono quelli che con sacrificio fanno muovere l'economia del posto. La mancanza d'acqua sta provocando enormi disagi anche ai privati e alle attività pubbliche come uffici e soprattutto scuole». Inoltre, fa sapere ancora, l'avvocato Pisani, «per effettuare i controlli potrebbero adesso chiudere anche la condotta del gas».