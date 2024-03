NAPOLI. «Sembra un incubo senza fine» sono state le parole di una coppia di residenti del Vomero quandoTransenne anche via Cimarosa è stata chiusa al traffico dei mezzi pesati a causa di nuovo avvallamento. Dopo il grvissimo episodio di via Morghen e poi di via Pietro Castellino un nuovo allarme ha messo sul chivalà gli abitanti del quartiere collinare. Un nuovo avvallamento si è verificato domenica, in via Cimarosa, la strada che costeggia la Villa Floridiana.