NAPOLI. Si susseguono le proteste al Vomero per la viabilità andata in tilt da diversi giorni a causa della decisione di chiudere al traffico mezza piazza degli Artisti e di indirizzare i flussi di traffico primari nel budello angusto di via Recco, meglio conosciuta come area mercatale di Antignano. «Questo spazio è purtroppo diventato un cocktail di veleni nell’aria e rumori per gran parte della giornata, ed il caos ora si è spostato anche nella zona di via Mario Fiore (ospedale Santobono ) e in tutte le strade convergenti verso piazza degli Artisti. Si tratta di un provvedimento evidentemente illogico, perché finalizzato a ricavare spazio per gli stand di una fiera natalizia, senza preoccuparsi del caos che ne sta derivando sia ai residenti sia alla circolazione veicolare, a partire dal trasporto pubblico - dichiara il capogruppo di Europa Verde alla Municipalità 5 , Rino Nasti - mascherare provvedimenti a favore di pochi operatori delle fiere come provvedimenti per elevare la pedonalità non fa altro che irritare la popolazione e boicottare i provvedimenti reali a favore della mobilità sostenibile». L’ordinanza della Municipalità, secondo il consigliere, fa ripiombare il Vomero nel caos, che si aspettava dopo l’isola pedonale di via Luca Giordano di avere finalmente la Ztl, negli anni bui del traffico e dei clacson all’impazzata. «Un inganno che ha tagliato in due il Vomero, e che rischia di aggravarsi con il trascorrere delle giornate. Uno sperpero di uomini e risorse della Polizia Municipale, tenuti a presidiare uno sbarramento incomprensibile in piazza degli Artisti, quando tutto il resto del quartiere è privo di controllo. A partire dagli stessi stand, in alcuni dei quali si vendono merci contraffatte. Auspichiamo che la presidente della Municipalità Clementina Cozzolino, prenda atto dell’errore commesso e risparmi ulteriori sofferenze al quartiere, modificando immediatamente il provvedimento» ha concluso Rino Nasti. Problemi che trovano d’accordo gran pate dei residenti e Gennaro Capodanno, presidente del comitato Valori collinari il quale si sta sgolando già da un po’ di tempo proprio per denunciare quello che ritiene essere un «obbrobrio» come lo ha definito. «Ma con tutte le buone intenzioni, invece di decongestionarsi, stamane il traffico era paralizzato», anche Antonio Di Gennaro, delegato provinciale per la mobilità di Assoutenti Campania ha più volte espresso la propria contrarietà a questa concomitanza di cose che sta rendendo il Vomero una bomba ecologica. «Come si prevedeva – afferma - non solo si è di fatto inibito il passaggio di due linee di bus per via Di Camaino, ma si è generato, chiudendo lo spazio tra le aiuole, un notevole intasamento per le auto creando traffico intenso, già in via Di Camaino e poi per immettersi in via Recco».