NAPOLI. Il cadavere di un uomo di 68 anni è stato trovato in avanzato stato di decomposizione in un appartamento nel quartiere collinare del Vomero. Ad allertare le forze dell'ordine i residenti del palazzo che hanno segnalato un cattivo odore. Gli agenti di polizia, insieme con personale del 118 e vigili del fuoco, hanno trovato l'uomo deceduto da mesi, probabilmente per cause naturali.

La vittima viveva da solo e l'appartamento era chiuso a chiave.