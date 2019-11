NAPOLI. Venti persone sgomberate e altre 40 famiglie a rischio bloccate in casa. È l’effetto di una frana verificatasi al vico Molo alle Due Porte, all’Arenella, che ha provocato notevoli disagi, oltre che terrore, in un parco di via Pietro Castellino al civico 38. Un pezzo di strada a ceduto provocando una vistosa voragine.