NAPOLI. «La vita di ogni essere umano vale più di tutto l'oro dell'uomo più ricco del mondo. In quest'espressione è racchiuso il senso della mia presenza qui, in mezzo a voi». Lo ha detto l'arcivescovo di Napoli, monsignor Domenico Battaglia, nello stabilimento Whirlpool di via Argine per celebrare la messa davanti agli operai della fabbrica chiusa dallo scorso 1 novembre.

«Ho voluto essere presente qui nel primo giorno della Settimana Santa, la settimana della Passione di nostro signore Gesù - ha spiegato monsignor Battaglia - perché la cosa più importante è sostare accanto alla santità delle lacrime, accanto alle infinite croci di oggi dove Cristo continua a essere crocifisso. Qui Cristo continua a essere crocifisso, sulla vostra carne si sta perpetuando ancora la Passione del Signore. Ho scelto stasera di essere qui in mezzo a voi per portare tutte le ansie, le preoccupazioni, le paure che in questo momento stanno agitando il vostro cuore, ma anche la speranza, e porre questa speranza nel cuore di Dio».

«La Chiesa di Napoli è accanto a voi e condivide la vostra sofferenza. Insieme a voi chiede, con un grido che nasce dal cuore, che si cerchino senza indugio le strade da percorrere per trovare una soluzione, per ridare serenità alle vostre famiglie e figli, per riaccendere il sorriso sui vostri volti, la speranza nei vostri occhi». «Come un grido che nasce dal cuore - ha aggiunto don Mimmo rivolgendosi agli operai - faccio mia la vostra invocazione, la vostra sete di giustizia, il vostro desiderio di pace e stabilità. Le opportunità ci sono, i fondi che verranno destinati dall'Europa per far fronte alla pandemia possono essere utilizzati per intraprendere nuovi percorsi. Allora a tutte le istituzioni chiedo oggi, da questa fabbrica che si è fermata, un impegno concreto».

Ai lavoratori dello stabilimento di via Argine, l'arcivescovo di Napoli ha chiesto di «non smettere mai di sperare. Lottate per questo, lottate sempre ma vi prego, lottate uniti, perché le divisioni fanno il gioco di altri. Non lasciatevi imprigionare dalla spirale del pessimismo, sperate. Noi siamo qui per sperare con voi e accanto a voi».

«Non si può ragionare soltanto in termini di cifre e di bilanci, è necessario considerare il rispetto per la dignità e i bisogni fondamentali di tutti. Se le leggi dell'economia sono contrarie a quelle della vita, non c'è altra via che mettersi insieme per cambiarle alla radice. Un'economia contraria alla vita è inaccettabile, ma è anche inaccettabile una politica che la promuove, la alimenta e la svincola da ogni responsabilità».

«Non servono parole - ha aggiunto monsignor Battaglia - ora servono segni concreti. La difesa della vita, della dignità, ha bisogno di gesti concreti. Non serve a nulla avere le mani pulite se le si tengono in tasca. Questa Chiesa vuole sporcarsi le mani e vuole farlo insieme a tutti voi, lavoratori e lavoratrici, che vedete ancora incerto il vostro domani, e insieme alle istituzioni che sono chiamate alla tutela della vita e alla dignità di ogni cittadino. Solo insieme possiamo fare la differenza, perché solo insieme possiamo essere differenti».

L'arcivescovo di Napoli ha espresso l'augurio che «nonostante tutto ancora si continui a cercare una mediazione, un modo per salvare la vita e la dignità di voi lavoratori e lavoratrici, o quantomeno si garantiscano a voi altre opportunità di guadagnarvi il pane e garantire un futuro a voi stessi e alle vostre famiglie. Se questo non succederà - ha concluso - noi non potremo tacere, perché tacere è rendersi complici, perché il male non è solo di chi lo commette, ma anche di chi si gira dall'altra parte e lascia fare».