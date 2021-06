Whirlpool avvierà dal primo luglio prossimo il licenziamento collettivo per i lavoratori dello stabilimento di Napoli, ma è pronta a supportare processo di reindustrializzazione sostenendo eventuale acquirente. Lo si apprende da fonti sindacali.

«L'avvio della procedura di licenziamento collettivo non significa che i lavoratori saranno licenziati, ma la procedura scadrà tra 70 giorni in attesa di trovare un accordo tra le parti». Come si apprende da fonti presenti all'incontro, lo ha detto Whirlpool nel corso del tavolo al Mise, sottolineando che «fino a metà settembre i lavoratori saranno coperti da Whirlpool senza accesso ad alcun ammortizzatore sociale».