«Lo abbiamo già detto al governo e al prefetto: il 23 marzo, data fissata per il prossimo tavolo al Mise, per noi bisogna aprire una nuova fase. È finita quella delle discussioni, delle illustrazioni dei progetti. Adesso devono concretizzare le cose che ci hanno detto». Lo dichiarano Rosario Rappa e Nicola Ricci, segretari generali rispettivamente di Fiom Napoli e Cgil Napoli e Campania, nel corso dell'iniziativa promossa da Fim Fiom e Uilm alla Whirlpool di Napoli per la giornata internazionale delle donne.

«Il primo elemento - aggiungono - è l'acquisizione di questo sito, da parte del consorzio, da cui deriva tutto il resto. Il secondo elemento, visto che hanno già ascoltato le imprese, è che venga illustrato al sindacato il progetto industriale e la tempistica sulle assunzioni. È necessario che si attivi il piano formativo che consenta ai lavoratori di cominciare a formarsi su un quadro generale per poi arrivare alla formazione specifica e nel contempo mettere in campo l'integrazione salariale. Per noi il 23 marzo, quindi, è un punto di snodo e non a caso saremo con tutti i lavoratori sotto il Mise. Così come il 21 marzo, giornata contro le mafie, saremo in piazza con Libera a Napoli perché, come abbiamo sempre sostenuto e ribadito questa mattina a don Luigi Ciotti in visita allo stabilimento di via Argine, puntare a mantenere questo presidio aperto è anche una battaglia per la legalità».