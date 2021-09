Lavoratori in piazza domani per riaccendere i riflettori sulla vertenza del sito Whirlpool di Napoli. Oltre 200 lavoratori aderenti a Fim Fiom e Uilm, secondo un primo bilancio dei sindacati, sfileranno infatti a Roma in corteo da Piazza dei Cinquecento (Stazione Termini) fino alla sede del Mise, in via Molise, per chiedere al Governo un intervento concreto che sospenda la procedura di licenziamento con cui la multinazionale del bianco ha messo alla porta circa 340 dipendenti chiudendo il sito di via Argine.

Una sorta di “autoconvocazione" quella organizzata domani dai sindacati voluta per fare pressione sul Mise affinchè riapra il tavolo bilaterale di confronto e dettagli il progetto di hub tecnologico che sembra poter decollare per l'area di Napoli.

«Il Mise non può continuare a tergiversare, ma deve finalmente illustrare una soluzione che garantisca la ripresa produttiva nello stabilimento di via Argine», ripete oggi la Uilm. Ma non solo. Il corteo intende far arrivare la propria voce anche al Ministero del lavoro dove, in contemporanea, proseguirà la discussione relativa alla procedura di licenziamento collettivo ad un passo dalla sua conclusione prevista per il 29 settembre prossimo; 75 giorni dopo l'invio della formalizzazione del licenziamento avvenuto il 14 luglio scorso.

Un tavolo, questo, ammonisce ancora la Fiom, che non dovrà essere solo «meramente tecnico!: i lavoratori di Napoli infatti «non accetteranno l'assenza di risposte», dice Rosario Rappa, segretario generale Fiom-Cgil Napoli.

Sfilerà dunque domani la rabbia dei lavoratori mentre i sindacati da tempo denunciano il clima di pesante tensione sociale che potrebbe scatenarsi in mancanza di interventi concreti. Nei giorni scorsi i lavoratori si erano appellati direttamente al Capo dello Stato. In una lettera aperta, infatti, avevano chiesto «un diretto interessamento» del presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla vicenda del sito di via Argine.