Tensione al tavolo Whirlpool al Mise. Secondo quanto riferiscono fonti sindacali, il coordinatore della struttura per le crisi d'impresa, Luca Annibaletti, ha comunicato alle delegazioni di Fiom, Fiom e Uilm, presenti al dicastero, che i ministri Giancarlo Giorgetti e Andrea Orlando non parteciperanno all'incontro come avevano chiesto i sindacati fin dal primo pomeriggio. Le tre sigle dei metalmeccanici e i lavoratori hanno deciso quindi di rimanere ad oltranza al ministero di Via Veneto. Un gruppo di lavoratori si è intanto spostato davanti Montecitorio, scandendo 'Lavoro, lavoro'. Per terra è stato steso uno striscione con la scritta "Whirlpool, Rsu Fim, Fiom Uilm Napoli".