Una «forte richiesta di accelerare i tempi della presentazione dei piani del consorzio». Questo quanto emerso dall'assemblea tenuta da Fim, Fiom e Uilm Napoli con i lavoratori della Whirlpool. «Ci aspettiamo la convocazione entro fine mese - si legge in una nota dei sindacati - da parte del Ministero come sottoscritto nel verbale di riunione del 20 dicembre per conoscere lo stato di avanzamento rispetto alla vendita del sito da parte di Whirlpool. La Regione Campania, che ha più volte espresso la volontà e l'impegno a supportare la risoluzione della vertenza, dovrà sempre più assumere il ruolo di motore e di acceleratore delle iniziative governative. I lavoratori sono pronti a rimettersi in moto con l'unico obiettivo di difendere il proprio diritto di ritornare al più presto al lavoro», conclude la nota.