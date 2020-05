NAPOLI. Nell'area parcheggio della fabbrica Whirlpool di Napoli in via Argine stasera alle ore 21 i lavoratori accenderanno 350 candele, una per ognuno dei licenziamenti annunciati dalla multinazionale americana un anno fa, mentre una kermesse è prevista sul sito Whirlpool di Napoli in lotta da un anno contro la chiusura. Una iniziativa via Facebook organizzata dai lavoratori che si svolgerà domenica 31 maggio a partire dalle 10 dal titolo “Napoli un anno di lotta un anno di speranza" sulla pagina Facebook Napoli non molla l'Italia che resiste.

«È passato un anno dall'annuncio della Whirlpool della chiusura dello stabilimento di Napoli. Con questa iniziativa le lavoratrici e i lavoratori rilanciano la vertenza e chiedono al Ministero dello Sviluppo economico di convocare urgentemente il tavolo, altrimenti verranno proclamate le mobilitazioni necessarie a richiamare Whirlpool e Governo alle loro responsabilità» si legge in una nota.

Parteciperanno tra gli altri all'iniziativa Marco Bentivogli, segretario generale Fim; Francesca Re David, segretaria generale Fiom; Rocco Palombella, segretario generale Uilm e le Rsu Whirlpool di Napoli. Sono previsti anche gli interventi di Aboubakar Soumahoro; Vincenzo De Luca, presidente Regione Campania; Luigi De Magistris, sindaco di Napoli; Monica Buonanno; Crescenzio Sepe; Arcivescovo di Napoli; Fiamma Goretti - Change.org; Giorgio Ventre, Professore Università di Napoli Federico II. E ci saranno i contributi di Roberto Saviano e Don Ciotti.