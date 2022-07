Vincenzo Tusa, uno dei più importanti studiosi delle tre civiltà della Sicilia antica, lottò duramente contro la mafia per la salvaguardia dei siti archeologici della Sicilia occidentale realizzando a Selinunte, in provincia di Trapani, uno dei primi parchi archeologici d’Italia. Proprio qui nell’indimenticabile «mare magno di ruine» descritta da Vincenzo Consolo, in una delle maggiori colonie della grecità che punteggiarono il Mediterraneo tra VIII e VII sec. a.C. è venuta alla luce l’agorà più grande del mondo.