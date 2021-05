La pandemia ha dato un incredibile accelerazione alle modalità di gestione on line del lavoro e delle attività in moltissimi settori diversi.

Città della Scienza, da sempre all’avanguardia nei campi del digitale e delle nuove tecnologie, ha deciso di puntare ancora di più su questo settore, dando vita ad un piano trasversale e completo di formazione dei propri dipendenti per l’acquisizione delle più aggiornate competenze digitali. L’obiettivo resta quello di continuare a crescere nella qualità delle professionalità interne e del servizio offerto al pubblico, al passo con i tempi e con i cambiamenti della società.

Il percorso, reso possibile grazie al Fondo Nuove Competenze, è finalizzato a "trasporre" on line, in modo sistemico, attività tradizionalmente svolte in presenza e fortemente consolidate come la progettazione e la realizzazione di mostre, attività didattiche, eventi di comunicazione, produzione di contenuti. Un’occasione per offrire al pubblico percorsi sempre più interessanti, attività innovative e proposte all’avanguardia, nell’ottica di rafforzare, anche con le nuovissime tecnologie, la mission storica di divulgazione della scienza e della conoscenza scientifica, la cui importanza si rivela oggi sempre più cruciale non solo in ambiti specialistici e di ricerca, ma nella società intera.