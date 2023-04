Lo scrittore Maurizio de Giovanni è il nuovo presidente della Fondazione Premio Napoli, l'Ente morale che esercita la sua attività sotto la direzione esclusiva delle quattro amministrazioni pubbliche: Regione Campania, Città Metropolitana, Comune di Napoli e Camera di Commercio. A presentare, questo pomeriggio, il neo presidente, nella sede della Fondazione a Palazzo Reale, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.

La mission di de Giovanni è «mettere un libro in mano ai ragazzi di Napoli». «Siamo in piena emergenza: abbiamo un'intera futura classe dirigente che non pratica la lettura e dunque la sfida che raccogliamo con orgoglio è portare in mano ai ragazzi napoletani e campani un libro e bisogna farlo con molta urgenza» sottolinea il neo presidente. Stimolare l'interesse per la lettura, portare i ragazzi a leggere in modo creativo «perché li può far sentire protagonisti, farli leggere in modo funzionale»: sono le sfide dell'autore del commissartio Ricciardi, amatissimo anche dai più giovani. E per vincerle la Giuria del Premio Napoli diventerà anche un Comitato promotore della lettura a supporto delle iniziative.

De Giovanni punta a instaurare un rapporto stretto con le scuole, con la rete delle biblioteche e con le strutture della Giunta comunale riferite all'istruzione. E per avvicinare i giovani, spazio ai canali social che non saranno solo luogo di comunicazione delle attività, ma anche portatori di contenuti e di confronto.

Lo scopo della Fondazione è quello di incoraggiare la produzione culturale italiana e, soprattutto, di favorire la lettura e il dibattito culturale e civile nella città, nella provincia e nell'intera area regionale. La Fondazione promuove la ricerca nel campo della letteratura e, in generale, delle scienze umane e sociali e si adopera per la promozione dell'immagine internazionale della città di Napoli e dell'intero territorio Campano.