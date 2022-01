CASERTA. Abbiamo ammirato il buongusto di salotti e tende, abbiamo quasi ascoltato il fruscio del passo felpato sui tappeti e abbiamo sgranato gli occhi sui decori delle porte, sul mobilio e gli arredi raffinati, ampliando il nostro gusto per la bellezza. E avremmo voluto accarezzare le sete delle coperte e il velluto dei cuscini, mentre scoprivamo i trompe d'oeil alle pareti. Erano gli interni delle belle dimore storiche che hanno fatto da scenario a film e serie Tv amate. Ora, quei luoghi che ci hanno fatto rivivere altri tempi e ci hanno fatto entrare in storie vere o partorite dalla fantasia degli scrittori possono essere percorsi e scoperti grazie a un ciclo di visite guidate a 10 dimore storiche. Sono ville e palazzi che esistono davvero, qui in Campania, scelti dai registi per il cinema che le ha rese famose e desiderabili. Queste dimore compongono il programma di apertura di sontuosi ambienti da scoprire, grazie all'Associazione Dimore Storiche Italiane Adsi, sezione Campania, location che hanno ospitato il set del film "I fratelli De Filippo", o, anche, "Il commissario Ricciardi" (nella foto, l'attore Lino Guanciale in Palazzo Mondo

Capodrise in provincia di Caserta), o anche "Gomorra".

Il programma di visite è promosso dalla Delegazione Adsi di Caserta e Provincia, in collaborazione con l’Associazione Giada (Giardini e Dimore dell’Armonia) ed è curato dall'architetto Nicola Tartaglione vicepresidente Adsi (Associazione Dimore Storiche Italiane sez. Campania).

Con il primo appuntamento è prevista una tavola rotonda sulle dimore scelte per ambientarvi riprese cinematografiche. E saranno 10, una al mese, le dimore che potranno essere visitate a partire dal prossimo 30 gennaio.

Si comincia con l'apertura straordinaria di Palazzo Grauso (sec. XIX/XX) a Marcianise (Caserta) alla Via Novelli n. 5 set del film “I fratelli De Filippo”, regia di Sergio Rubini, scenografia di Paola Comencini, attore protagonista Giancarlo Giannini.

Partenza nei seguenti orari: ore 12 e ore 16.

Stante la situazione di emergenza sanitaria ancora in corso, si consiglia di arrivare non prima di 15 minuti del turno scelto al fine di evitare attese troppo lunghe all’interno della Casa.

L’ingresso è riservato solo ai prenotati con obbligo di indossare la mascherina.

La prenotazione è obbligatoria inviando un messaggio whatsapp al seguente recapito: 333.4040198 a partire dal 20 gennaio 2022, indicando il proprio nome e cognome e quello di eventuali accompagnatori.

Il contributo di partecipazione è di 10 euro per i Soci Adsi.