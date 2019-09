Storia e prodotti del Sud in vetrina al Procida Sud Festival che si terrà sull’isola domani e dopodomani, in piazza Marina Grande. La manifestazione, organizzata dall’associazione culturale “Rareca Antica”, di Antonio Visaggio, con il patrocinio del Comune di Procida e della Regione Campania vuole valorizzare le radici culturali dell’ isola, a partire dalla grande tradizione marinara, e le produzioni delle piccole e medie imprese, che costituiscono il tessuto dell’ Economia meridionale. Il 12 settembre, in piazza Marina Grande, sarà presentato il Progetto Comprasud, che raccoglie imprese di beni e di servizi con l’ obbiettivo di avvicinarle ai consumatori meridionali in un “patto” basato sulla comune identità culturale. Progetto Comprasud è un marchio ed un logo registrato della Fondazione il Giglio, ed è sostenuto dal Movimento Neoborbonico, dall’ Associazione culturale Due Sicilie di Gioiosa Ionica e da altri associazioni e gruppi meridionalisti. In piazza Marina Grande, a partire dalle 18, saranno allestiti stand con i prodotti delle imprese associate al Progetto Comprasud. Alle 20 la Fondazione il Giglio presenterà il libro dello storico dei sistemi di Trasporto Lucio Militano “La Marina Mercantile delle Due Sicilie”, che sarà intervistato in pubblico. A Procida già nel 1788 Ferdinando IV di Borbone avviò il progetto di una Scuola Nautica, e sull’isola nacque il giurista Michele de Iorio, autore del Codice di commercio marittimo (1779), un modello per gli altri Stati europei. Qui fu fondata, sotto Ferdinando II di Borbone, la “Scuola Nautica di Procida”, poi diventata Istituto Nautico, che ha formato generazioni di marittimi. Già dalla seconda metà del ‘700, con Carlo di Borbone, Procida vantava una fiorente attività cantieristica, che prosegui’ per oltre 150 anni. Armatori, che spesso erano anche marinai, costruivano qui bastimenti a vela di grandi dimensioni che viaggiavano sulle rotte delle Americhe, delle Antille, dell’ India e dell’ Australia, attraversando il fatidico Capo Horn. Sono i temi del prossimo libro di Militano, dedicato a “Le Due Sicilie nelle Americhe”. L’ autore ne anticiperà alcuni contenuti. Massimo Ellis