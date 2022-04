Il Museo Diocesano è il contesto d'eccezione per il Sipe, il seminario di istruzione dei presidenti eletti, organizzato da Alessandro Castagnaro (nella foto a destra), governatore incoming del Distretto 2101 del Rotary che comprende tutti i club della Campania con i loro 2700 soci. Lo splendore barocco del Complesso di Donnaregina accoglie i presidenti dei 71 club campani affiancati dai rispettivi segretari per una mattinata in cui vengono delineate le linee di intervento per il prossimo anno di azione rotariana. «Benvenuti in paradiso - è il saluto del vicario episcopale don Adolfo Russo - in questo luogo di culto arte e storia ci si sente come trasportati più in alto. Questa bellezza che ci avvolge parla da sola e ci conduce su sentieri di impegno per il nostro territorio». Presenti all’apertura dei lavori (nella foto al centro il tavolo dei relatori) anche il sindaco Gaetano Manfredi e l’assessore regionale all'Urbanistica, Bruno Discepolo: « È un segno forte - sottolinea Castagnaro - sono qua per la grande considerazione che hanno del Rotary perché sanno del contributo può dare al nostro territorio». Ed è infatti proprio questo il centro dell’intervento di Manfredi: «Aiutare l’altro è un valore fondante della nostra civiltà. Per questo motivo la funzione del Rotary è importante: infatti, la delega in una democrazia rappresentativa è un fattore essenziale ma da sola non è in grado di formare le comunità. Questa vive grazie alle persone che sanno che il loro bene è parte di un bene comune». Riflettendo poi sugli avvenimenti degli ultimi due anni, conclude che «pandemia e guerra ci hanno fatto capire che il senso della solidarietà è l’unico fattore di sicurezza a nostra disposizione. Per questo motivo credo che il servizio che fa il Rotary sia estremamente importante, a servizio della comunita nell’interesse del bene comune». Sulla stessa linea Bruno Discepolo: «La vostra è una missione che svolge un ruolo di inclusione sociale e materiale si sta espandendo sempre più con una dimensione orientata a realizzare momenti di progettualità, attraverso un contributo come società civile. Viviamo in Campania, dove ci sono criticità e problemi complessi che dobbiamo affrontare in un tempo di grandi difficoltà. Però sappiamo che è un momento possibile di ricostruzione e rilancio per realizzare un reale cambiamento dove le nostre aree dovranno riuscire a superare i ritardi del passato. È una stagione importantissima di progetti, riforme e cambiamenti. Proprio per questo credo che il Rotary potrà dare il suo contributo a tutti noi». Una iniezione di fiducia da parte dei rappresentanti delle istituzioni è il miglior carburante per i lavori della giornata che prosegue con gli interventi tecnici delle massime autorità rotariane: Valentina della Corte, Valeria Molli, Giancarlo Spezie, Giancarlo Calise, Massimo Franco, Michelangelo Ambrosio, Eugenio D’Angelo e Costantino Astarita toccano i vari aspetti del fare Rotary oggi, secondo le linee dettate dalla presidente internazionale Jennifer Jones. Le conclusioni sono di Castagnaro che lancia, per l’anno a venire, un progetto davvero visionario, che vedrà in rete per la prima volta tutti i distretti italiani: «Quest’anno ci siamo uniti per un progetto che vede il coinvolgimento di tutti i soci in partecipazione attiva. Verranno confezionati dei pasti per i bambini nei paesi sottosviluppati. Pasti nutrienti che saranno distribuiti a scuola, così da favorire la frequenza e l’alfabetizzazione. Sarà realizzato un format condiviso che consenta di standardizzare l’attività e pianificarla. Sarà un segnale forte. L’obiettivo è raggiungere 2900 bambini che riceveranno un pasto per tutto l’anno scolastico. A livello distrettuale, il mio motto sarà “Prenditi cura del territorio” al cui centro c’è sempre l’essere umano».