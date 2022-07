La Gendarmeria Reale fu istituita nel 1807, durante il decennio di dominazione francese e rimase in vita, con alterne vicende, fino alla fine del Regno delle Due Sicilie. Svolgeva compiti di ordine pubblico, di forza armata della giustizia e, in caso di guerra, di polizia militare al seguito delle brigate dell’esercito operanti in campo aperto. Nel 1860 si trovò impegnata anche in combattimenti, pur non essendo questa la sua principale mansione. Era un corpo di élite ed i suoi elementi dovevano avere comportamento irreprensibile e qualità fisiche superiori alle altre reclute. I graduati di altri corpi al passaggio in Gendarmeria iniziavano la carriera dal grado più basso. Contava su corpi a piedi e a cavallo, era suddivisa in piccole brigate sparse in tutti i distretti del Regno e cooperava con un altro corpo di Sicurezza, la Guardia Urbana. Fino al 1827 la Gendarmeria rimase suddivisa in compagnie, ognuna delle quali prendeva la denominazione della provincia di residenza, mentre sette squadroni a cavallo, frazionati, coprivano il servizio in tutte le regioni del Regno. Con la riforma del 30 Agosto 1827 la Gendarmeria fu suddivisa in otto battaglioni ed otto squadroni, distribuiti fra tutte le regioni. La Sicilia aveva solo la Gendarmeria a piedi che, per il servizio a cavallo, era supportata dalle Compagnie d’armi, milizie private. Nel 1837 queste ultime furono abolite e sostituite da uno squadrone di Gendarmeria. Con cambiamenti minimi, l’organizzazione rimase uguale fino ai moti del 1848, quando su pressione dei liberali la Gendarmeria Reale fu sciolta perché considerata troppo lealista. Mal volentieri il Governo napoletano dovette cedere e sostituirla con un corpo di fanteria ed uno di cavalleria pesante, denominati Carabinieri, (che non avevano nulla a che vedere con i carabinieri attuali), ed uno denominato Guardia di pubblica sicurezza in cui affluirono i migliori elementi della Gendarmeria che non si voleva che andassero dispersi. La Gendarmeria venne ripristinata nel 1852, ma rimasero in vita anche i corpi di nuova formazione del 1848. Fu ripristinata anche la suddivisione territoriale in cinque divisioni, formate da quattro compagnie ciascuna, e la forza di cinque squadroni distribuiti sul territorio del Regno. Il 28 luglio 1859 l’organico fu aumentato di 12 compagnie e fu ripristinata l’antica denominazione di battaglioni. Ad essi furono aggregati i cinque squadroni. Nel 1860 la suddivisione era: 1° battaglione (tre compagnie a Napoli, la quarta schierata nella provincia, e la quinta e la sesta in Terra di Lavoro). Il 1° squadrone era di stanza a Napoli. Il 2° battaglione e il 2° squadrone erano suddivisi fra il Principato Citra, il Principato Ultra e la Basilicata. Il 3° battaglione e 3° squadrone erano suddivisi nelle tre province abruzzesi. Il 4° battaglione e il 4° squadrone erano suddivisi nelle province di Capitanata, Terra di Bari e Terra d’Otranto. Il 5° battaglione e il 5° squadrone erano suddivisi nelle province di Calabria Citra, Calabria Ultra I e Calabria Ultra II. In Sicilia c’era una sola compagnia, di stanza a Palermo, formata da elementi provenienti dai cinque battaglioni continentali e 25 gendarmi a cavallo. Nel 1860 la Gendarmeria venne coinvolta in combattimenti: a Palermo a fine Maggio, a Potenza il 20 Agosto, al Macerone il 20 Ottobre. Per ironia della sorte fu una compagnia della Gendarmeria Reale (non tre, come spesso si legge erroneamente) ad abbassare le armi contro i piemontesi a Civitella del Tronto, dove da Settembre 1860 a Marzo 1861 difese insieme ad altri corpi l’ultimo lembo delle Due Sicilie.