Lucio Caracciolo, fondatore e direttore della rivista Limes, è il vincitore del Premio Ischia Internazionale di giornalismo. Ad Anna Zafesova, giornalista de La Stampa, è stato assegnato il riconoscimento per la carta stampata, ad Elena Testi, giornalista di La7, il premio per il giornalismo televisivo; premio alla carriera a Lorenzo Cremonesi, del Corriere della Sera, mentre la direttrice di Rai Sport Alessandra De Stefano, vince il premio per il giornalismo sportivo.

Queste le decisioni della giuria del premio presieduta da Giulio Anselmi e composta da Andrea Abodi, Lucia Annunziata, Luigi Contu, Alessandro Barbano, Enzo D'Errico, Giuseppe De Bellis, Giovanni Grasso, Luciano Fontana, Carlo Gambalonga, Federico Monga, Mario Orfeo, Agnese Pini, Fabio Tamburini e Alessandra Galloni, direttrice di Reuters e vincitrice del premio Internazionale nel 2021 e che da quest'anno entra nel panel dei giurati del Premio Ischia.

Un premio è stato conferito dalla Fondazione Premio Ischia per i 30 anni del Tg5, per il mensile di cinema "Ciak" e per il 130esimo anniversario de "Il Mattino". È stato inoltre istituito il premio comunicatore, che va a Paola Ansuini, portavoce del presidente del Consiglio Mario Draghi, decisione della giuria composta da Gerardo Capozza, Leonardo Bartoletti, Antonella Dragotto, Tiziana Flaviani, Ludovico Fois, Massimiliano Paolucci, Stefano Porro, Valeria Speroni Cardi, Luciano Tancredi, Luca Torchia e Ferdinando Vacarini.

A Cristina Manetti, portavoce della Presidenza della Regione Toscana, è stato invece assegnato il premio per la comunicazione territoriale e nello specifico per l'innovativa campagna vaccinale Covid riservata ai bambini che vedeva come testimonial la cagnolina Pimpa del fumettista Altan. Per la sezione spettacolo è stata premiata l'agenzia Zebaki di Pamela Maffioli e Giada Giordano, mentre per la sezione dei social media un riconoscimento speciale è andato a Dario Adamo.

Assegnati anche i premi speciali: Monica Peruzzi, giornalista e conduttrice di Sky, vince il premio "Comunicazione Sostenibile" assegnato da Terna, il gestore della rete elettrica nazionale, mentre Francesco Oggiano vince il premio Speciale "Opening New Ways of Journalism"- patrocinato da Gruppo Unipol in collaborazione con Osservatorio Tuttimedia, Osservatorio Giovani e Dipartimento di Scienze sociali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.

La testata Tgr Rai, vince il premio Ferrovie dello Stato per la "Comunicazione territoriale": la giuria ha riconosciuto l'attenzione dedicata alle tematiche dei territori legate alle infrastrutture, alla mobilità di persone e merci e alla rigenerazione urbana.

Il Premio Ischia 2022 è in programma il 1° e 2 luglio a Casamicciola Terme, Skytg24 è media partner della manifestazione. Il Premio si svolge con il Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con il contributo della Regione Campania, Istituto per il Credito Sportivo, Automobile Club d'Italia, Gruppo Unipol, Gruppo Menarini, Terna, Acea Gruppo, Ferrovie dello Stato e Atlantia spa, in collaborazione con il Comune di Casamicciola Terme, Siae, Data Stampa, Icorporate, Club Amici del Toscano.