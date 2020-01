Un’antologia di scritti di personalità di rilievo nel dibattito storico, filosofico, sociologico, urbanistico, economico, d’una Napoli che, negli anni a cavallo tra il precedente e l’attuale secolo, era partecipe d’una vitalità intellettuale della quale non molte tracce si rinvengono nel tempo presente. È il nuovo libro di Ermanno Corsi, un uomo che ha fatto la storia del giornalismo, 80 anni compiuti lo scorso agosto, che di sé ama dire di esser nato ai piedi delle Alpi Apuane e di essere rinato con il mare di Napoli. “60 di Giornalismo nelle prefazioni ai libri di Ermanno Corsi”(Compagnia dei trovatori), presentato all’Istituto di Cultura Meridionale di Napoli in occasione del confronto-dibattito celebrativo del manifesto del ’97 “Qualità della Stampa al Sud: Informazione = Cultura?”, offre molti autorevoli spunti per la rilettura di un arco di tempo limitato ma quanto mai denso di trasformazioni, attraversato dal Mezzogiorno e da Napoli che, si vuole, ne sia la capitale anche se da tempo non possiede i requisiti per ricoprirne il ruolo. Massimamente la capacità di governare e la presenza vigile e stimolante della borghesia, che, al contrario, vaga alla ricerca del tempo e della genialità perduta.

«Ermanno è stato capace di fare un esperimento cinematografico, di guardare il mondo come se stesse su un carrello di ripresa. Lo vediamo in versione di regista di un documentario storico che tratteggia la complessa vicenda politica, economica e culturale della nostra terra. – introduce Gennaro Famiglietti, presidente dell’Istituto di Cultura Meridionale e Console onorario della Repubblica di Bulgaria. «A differenza dei diciannove precedenti, questo non è un libro scritto da Ermanno, ma nel quale è al centro della narrazione, attraverso valutazioni espresse nelle prefazioni che di volta in volta hanno accompagnato i libri che andavano in stampa» spiega Massimo Milone, direttore Rai Vaticano e moderatore dell’evento. Si incrociano così testi del presidente emerito della Corte costituzionale Francesco Paolo Casavola, del segretario del glorioso Partito socialista Francesco De Martino, dello storico Giuseppe Galasso che dette il nome a un’importante legge di tutela del paesaggio, del filosofo Aldo Masullo e tante altre personalità di prestigio che firmano i vari interventi, organizzati per raggiungere il risultato di documentare, senza aggettivi, la complessa vicenda economica e politica della Napoli contemporanea.

«Dall’osservatorio privilegiato della sede Rai di Napoli, dove è stato caporedattore e conduttore del telegiornale serale, Ermanno Corsi è un erede del pensiero meridionalista novecentesco, nel quale le critiche alle degenerazioni del sistema di vita e di relazioni in quel pezzo d’Italia si intrecciano alle ipotesi per costruire una prospettiva migliore» commenta Giuseppe Tesauro, Presidente Emerito della Corte Costituzionale.. «Ho sempre detto che la classe dirigente meridionale non è stata mai in grado di dare risposte soddisfacenti ai problemi del territorio, dell’ambiente e dell’economia. – conclude Corsi – Perché non è riuscita a portare Napoli nello Stato e lo Stato a Napoli, afflitta infatti da una sofferta modernità, dal familismo amorale, dall’individualismo esasperato, dal rifiuto di un riformismo realizzato in pieno e il poco senso del bene comune. Le sue patologie sono ormai storicizzate e strutturali. Quanto costa questo immobilismo? È importante far nascere una cultura che abbia il senso della comunità».

Folto e partecipe il pubblico, fra cui si segnala la presenza di numerosi esponenti del mondo delle istituzioni e della società civile, fra cui Luca Rotondi, Elisabetta Garzo, Amedeo Manzo, i Consoli Giuseppe Genevese, Mino Capasso, Eugenio Maria Patroni Griffi, Vincenzo Russo, Gerry Danesi, Francesco Napolitano, Pietro Sanguineti, Gianni Ambrosino, Giovanni Palomba, Angela Procaccini, Giulio Rolando, Mariella de Vivo, Vincenzo Semeraro, Marta Catuogno, Piero Antonio Toma, Salvo Iavarone, Giandomenico Esposito, Silveria Papaccio, Barbara Nicolais, Marco del Gaiso,Anna Picardi, Giuliana Gargiulo, Valentina de Giovanni, Donatella Carnevale, Stefania Brancaccio, Annamaria Colao, Gino Giaculli, Luigi Nicolais, Francesco Paola Casavola.