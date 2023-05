NAPOLI. Saranno in 54mila oggi sugli spalti dello stadio Maradona a salutare la prima uscita del Napoli campione d’Italia. Il grande entusiasmo che si respira in città sarà riversato all’interno del catino di Fuorigrotta per un abbraccio che avvolgerà la formazione di Luciano Spalletti. Una festa che potrebbe riservare sorprese prima e dopo il fischio finale. Nei giorni scorsi si era vociferato di qualche iniziativa con il regista Paolo Sorrentino ma non si sono avute conferme.

Il sindaco Gaetano Manfredi, dopo la magica serata di giovedì, sarà di nuovo sugli spalti. E potrebbe esserci, anche se non ci sono conferme, anche il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che tra l’altro, oltre alle felicitazioni ufficiali espresse via social già la sera della certezza matematica del titolo, si è anche sentito telefonicamente con il presidente Aurelio De Laurentiis. Non ci sarà la zona rossa, ma solo un dispositivo di sicurezza limitato a Fuorigrotta e alcuni presìdi mobili a piazza del Plebiscito, piazza Trieste e Trento, piazza Dante, Lungomare e piazza Garibaldi come stabilito dal Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura e nella riunione tecnica in Questura.

Il Comune di Napoli non limiterà il traffico dei veicoli nel centro cittadino. Le aziende di trasporto pubblico locale assicureranno il servizio con le funicolari di Montesanto, Centrale e Mergellina, le linee 1 e 2 della Metropolitana e 16 linee di autobus, tra cui la navetta Alibus, fino alle 2 del mattino. Le linee Flegree e metropolitana Piscinola/Aversa garantiranno il servizio fino alla mezzanotte. La Asl Napoli 1 assicurerà il presidio sanitario con postazioni attive dalle 14 di oggi, secondo il piano di emergenza sanitario e di primo soccorso già sperimentato nei giorni scorsi. La situazione sarà monitorata dal Centro Coordinamento Soccorsi che si riunirà in Prefettura.