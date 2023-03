12 febbraio 1923: nasce a Firenze, “città nobile” di dantesca memoria, Franco Zeffirelli regista, sceneggiatore e scenografo dal respiro internazionale. La sua arte anticonformista e per certi versi controversa trae origine e stimolo da una formazione raffinata e cosmopolita, che lo porta in breve tempo a essere una vera e propria autorità nel mondo del teatro e della lirica. Profondo conoscitore di Shakespeare, Zeffirelli lascia un importante segno anche nel mondo del cinema dove si divide tra accurate trasposizioni di grandi classici della letteratura straniera (si ricordano, a esempio, “Romeo e Giulietta” del 1968 e “Jane Eyre” del 1996) e biografie di grandi figure della cristianità, tra cui spicca il poetico “Fratello sole e sorella luna” del 1972, pellicola liberamente ispirata alla figura del poverello di Assisi. La sua rapida affermazione artistica gli dà la possibilità di stringere relazioni professionali con i grandi della cultura nazionale e, tra le tante, la più interessante resta quella con Eduardo De Filippo, che gli consente di curare la regia della versione inglese delle sue commedie “Sabato, domenica e lunedì” (1973) e “Filumena Marturano” (1978). Celebre testimonianza della reciproca stima umana e professionale resta la trasmissione targata RAI “Pulcinella ieri e oggi” (1973) in cui il regista interroga il drammaturgo sulle origini della maschera di Pulcinella; in poco meno di quaranta minuti Eduardo, guidato da uno Zeffirelli attento e deferente, dà un saggio altissimo delle sue enciclopediche conoscenze teatrali e resta un pezzo da antologia la sua interpretazione mimico-facciale della maschera partenopea. Animo sensibile e crepuscolare, Zeffirelli cerca proprio nel semplice e verace calore campano un rifugio dove dedicarsi al riposo, alla meditazione e, allo stesso tempo, allo svago. Il luogo perfetto che trasforma il suo sogno in realtà si rivelerà essere Positano, perla della Costiera Amalfitana. L’incantevole Villa TreVille, arroccata sui dolci e sinuosi declivi costieri diventa così il suo buen retiro. Strappata allo scrittore Gore Vidal in una gara all’ultima offerta, Zeffirelli a partire dalla fine degli anni Sessanta si dedica al restauro della villa. “Ho una voglia feroce di renderla sempre più bella e sempre più mia”. Circondata dalla bellezza di una terra divina e sfuggente, Villa TreVille è strutturata in tre complessi distinti dotato ognuno di una specifica funzione. L’appartamento di Zeffirelli, dallo spiccato stile marocchino, è ubicato nella villa Bianca che costituisce il corpo centrale di questo complesso diffuso. Il regista conferisce alla villa uno stile personalissimo e ricercato, rivestendola di marmi, specchi, decorazioni in avorio e madreperla. Con Zeffirelli, Positano diventa il cuore pulsante del jet set internazionale. I suoi ospiti sono figure del calibro di Liz Taylor, Liza Minnelli, i coniugi Olivier, Nureyev, Carla Fracci, le gemelle Kessler che si recano lì ad esibirsi ogni Ferragosto. Testimone silenziosa di anni irripetibili, Villa TreVille è oggi in mano alla famiglia Friedland che l’ha trasformata in una residenza di charme che con le sue struggenti policromie restituisce tutto il fascino immutato di un artista unico.