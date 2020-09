NAPOLI - Sono aperte le registrazioni alla Call internazionale della #CLICStartupCompetition, iniziativa chiave del progetto di ricerca #H2020 #CLIC (Circular models Leveraging Investments in Cultural heritage adaptive reuse, www.clicproject.eu) che si rivolge a startup e idee di business nel settore del riuso adattivo del patrimonio culturale ispirate ai principi della sostenibilità, dell’innovazione sociale e della finanza etica nell’ottica dell’economia circolare.

Il progetto è coordinato dal prof. Luigi Fusco Girard, associato all’Istituto di Ricerca per l’Innovazione e i Servizi per lo Sviluppo del Consiglio Nazionale delle Ricerche, diretto dal prof. Massimo Clemente, con il patrocinio della Regione Campania e del Comune di Napoli e il supporto della piattaforma Semed (Startup Europe Mediterranean), sviluppata dal partner CLIC FacilityLive.

Obiettivo della Startup Competition è quello di promuovere uno sviluppo sempre più sostenibile, resiliente ed inclusivo, potenziando la capacità imprenditoriale dell’innovazione nel settore dei beni culturali e creando nuove opportunità per le imprese creative e gli innovatori, generando degli impatti positivi sul piano sociale.

Le idee proposte potranno far riferimento – non esclusivo – ai seguenti ambiti: Turismo culturale, sicuro e sostenibile; Industrie creative, culturali, educative e dell’intrattenimento; Comunità patrimoniali, innovazione sociale e finanza etica; Tecnologie e materiali per la città circolare; Rigenerazione di paesaggi culturali in abbandono.

I progetti dovranno essere proposti entro il 15 ottobre 2020 attraverso la compilazione dell’application form direttamente sul sito della Startup Competition (www.clicproject.eu/startup- competition/).

L’evento finale si svolgerà a Napoli dal 25 al 27 novembre 2020. Tre giornate in cui verranno coinvolti esperti, ricercatori, imprenditori, policy maker e intermediari finanziari.

La prima giornata sarà dedicata ad un Living Lab diviso in 2 momenti, Inspiring Key Note Speeches, per condividere buone pratiche europee, e i Living Tables, per consentire agli stakeholder provenienti da diversi paesi di confrontarsi sul tema dell’imprenditoria innovativa creativa.

La seconda e la terza giornata, dedicate alle iniziative innovative e creative della startup competition, prevede 2 azioni, la prima rivolta alla realizzazione dei Pitch con l'aiuto di mentor ed esperti del team di 012 Factory; la seconda alla presentazione delle idee di impresa a una giuria qualificata, che premierà le 5 migliori selezionate.

Venerdì 27 novembre i 20 team finalisti saranno impegnati nella presentazione del Pitch alla presenza di una giuria internazionale composta da ricercatori, esponenti del mondo della finanza e dell’industria, ed altri soggetti altamente qualificati che valuteranno le proposte. La selezione si baserà su criteri di innovatività, coerenza con l’approccio dell’economia circolare, fattibilità e potenziale di mercato, e sostenibilità economico-finanziaria.

I 5 progetti vincitori saranno premiati con un percorso di mentoring del valore di 15.000 euro sviluppato dal partner CLIC, Iniziativa Cube. Il programma di accelerazione accompagnerà per 4 mesi i team di innovatori nella messa a punto del proprio business model, dando loro la possibilità di accedere a finanziamenti da parte di investitori pubblici e privati.

https://www.youtube.com/watch?v=oSMOiSPpoKk