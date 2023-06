“Il countdown per la sperimentazione della riforma della contabilità degli enti pubblici è partito. Dal 2024 ci troveremo a gestire questo importante cambiamento che avrà un impatto molto forte sulle amministrazioni pubbliche e consentirà di avere bilanci più trasparenti nell’interesse dei cittadini. I commercialisti possono essere parte determinante in questo processo, visto che il nuovo modello è ritagliato su quello impiegato da sempre dalle imprese, seppur con i dovuti adattamenti. Ci sarà nei prossimi anni una forte domanda di competenze e figure professionali che oggi sono carenti nella pubblica amministrazione e noi sapremo farci trovare pronti”.

Lo ha dichiarato Francesco Matacena, presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli Nord, tra i relatori al convegno “La Riforma della contabilità delle amministrazioni pubbliche nel PNRR”, che si terrà giovedì 22 giugno alle ore 9,30, presso la sede di Villa Doria d’Angri dell’Università Parthenope (via Francesco Petrarca, Napoli).

“La riforma 1.15 del PNRR - sottolinea Mariano D’Amore, Ordinario di Economia Aziendale nell’Università Parthenope e Presidente dello Standard Setter Board della Ragioneria Generale dello Stato - prevede l’adozione di un nuovo sistema contabile di tipo economico-patrimoniale, unico per tutte le amministrazioni del nostro Paese, in modo da armonizzare quanto più possibile la redazione dei bilanci di tutti gli enti pubblici. Grazie al nuovo sistema, si avrà una migliore conoscenza del patrimonio amministrato nell’interesse dei contribuenti e di chi si attende di ricevere servizi, premessa per un cambiamento anche dei processi di gestione e di controllo sull’operato delle nostre amministrazioni”.

L’iniziativa è promossa dall’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” con la Ragioneria Generale dello Stato e ha ottenuto il patrocinio di Anci Campania, del Comune di Napoli, del Consiglio Nazionale e di tutti gli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Campania.

Particolarmente ricco e qualificato il parterre dei relatori, a cominciare dal Ragioniere Generale dello Stato, Biagio Mazzotta.

Parteciperanno, inoltre, Antonio Garofalo (Rettore dell’Università Parthenope), Raffaele Fiorentino (Direttore del Dipartimento di Studi aziendali ed economici), Pier Paolo Baretta (Assessore al bilancio del Comune di Napoli), Ettore Cinque (Assessore al bilancio della Regione Campania), Carlo Marino (Presidente di Anci Campania), Eraldo Turi (Presidente dell’ODCEC di Napoli), Felice Rainone (Presidente dell’ODCEC di Nola), Raffaella Vio (Vicepresidente dello Standard Setter Board), Rocco Aprile (Direttore generale del Servizio Studi Dipartimentale della RGS), Fabrizio Mocavini (Dirigente della RGS e Capo Segreteria tecnica), Mauro Bellesia (Responsabile finanziario del Comune di Vicenza e componente dello Standard Setter Board), Fabio Giulio Grandis (Ordinario di Economia aziendale dell’Università Roma Tre e componente dello Standard Setter Board), Cristina Bertinelli (Consigliera delegata per la contabilità e revisione degli enti locali del Cndcec), Raffaele Grimaldi (Coordinatore Area servizi finanziari della Città Metropolitana di Napoli) e Sara Zaccaria (Dirigente generale dell’Istat).