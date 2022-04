Venerdì 29 aprile si terranno le elezioni nazionali per il rinnovo del Consiglio Nazionale dei Commercialisti, anche nel Nord Italia si conferma il consenso alla lista “Insieme per la professione del futuro, innovare per competere” con candidato presidente Vincenzo Moretta.

“La maggioranza degli ordini dei dottori Commercialisti e degli esperti contabili della Lombardia sostengono incondizionatamente la lista “Insieme per la professione del futuro, innovare per competere” con candidato presidente Vincenzo Moretta e i candidati territoriali Simona Bonomelli e Gilberto Gelosa” – l’hanno dichiarato all’unisono i presidenti degli Ordini di ​Bergamo, Busto Arsizio, Como, Lecco, Mantova, Monza, Varese, manifestando ampia adesione e convinto sostegno al programma e alla lista.

“La nostra lista è il frutto della sintonia e della coesione di un progetto partito oltre 2 anni fa – ha affermato Moretta – per questo ringrazio i candidati del territorio e soprattutto i presidenti e i consiglieri che sostengono il nostro progetto professionale che ora, grazie al sostegno della grande maggioranza degli ordini, ci accingiamo a realizzare dando voce con indipendenza e autonomia ai 120 mila commercialisti italiani”.