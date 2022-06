Concetta Riccio è il nuovo presidente dell'Associazione Commercialisti Flegrei. La proclamazione è avvenuta oggi al termine dell'assemblea dei soci che ha eletto anche le altre cariche sociali: Antonio Di Mare (vicepresidente), Angela Labattaglia (tesoriere) e Luca Pipolo (segretario).

Paolo Ismeno, presidente uscente, dopo dieci anni di attività sul territorio ha ritenuto opportuno lasciare spazio ad altri colleghi.

L’assemblea, inoltre, ha deciso di nominare due presidenti onorari Vincenzo Moretta (past president dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli) e Paolo Ismeno (past president dell'Associazione Commercialisti Flegrei) per il riconoscimento del lavoro svolto nell'area flegrea per la professione e per i colleghi.