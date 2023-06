Il quarto e ultimo incontro del ciclo dedicato al mare di Napoli, nella sua valenza di risorsa per il territorio metropolitano e regionale, si focalizza sulle criticità del regime giuridico e concessorio delle nostre coste, all’interno e all’esterno delle aree portuali.

Dopo anni di rinvii attuativi, in parte legati ad oggettive specificità del nostro sistema ordinamentale e legislativo ma in parte alimentate da settori economico produttivi monopolistici, le prescrizioni imposte dall’Unione Europea sono ormai divenute ineludibili. Partendo dal quadro normativo, in una prospettiva di sussidiarietà che va dal livello comunitario a quello nazionale e a quello locale, si intendono approfondire le criticità e le possibili soluzioni per coniugare le diverse istanze di concorrenza europea e tutela degli interessi nazionali.

L’incontro si terrà alle ore 17,00 e sarà preceduto dalla visita guidata alla Base del Comando Logistico della Marina Militare (darsena Acton e parte iniziale del Molo San Vincenzo) e dalla presentazione del progetto “Plassein: il riciclo della plastica diventa arte”, destinato agli studenti delle scuole secondarie di primo grado della VI Municipalità di Napoli, a cura del Rotaract Club Napoli Est.

Ai lavori, introdotti da Massimo Clemente (presidente Rotary Club Napoli Est), interverranno Maria Claudia Gatto (presidente Rotaract), Pietro Vella (ammiraglio Ispettore - CP - Direttore Marittimo della Campania) Luigi Lucarelli (presidente Eletto Rotary Club Napoli Est) Bruno Castaldo (past president Propeller Club Port of Naples), Roberto Giovene di Girasole (Past President Rotary Club Napoli Est), Alessandro Castagnaro (governatore del distretto 2101 Rotary). Modererà il dibattito Umberto Masucci (presidente Propeller Clubs Italia e Port of Naples).