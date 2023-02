Con l'obiettivo di rafforzare la collaborazione tra Italia e Brasile nel settore delle biotecnologie mediche per la rigenerazione tissutale, si è tenuto ieri a Brasilia, alla presenza di oltre 100 tra autorità ed imprese locali, l'evento 'Il settore biomedicale: opportunità di collaborazione tra Italia e Brasile".

Organizzato, con il sostegno dell'ambasciata d'Italia, dalla storica Associazione dei commercianti del Distretto Federale e dal Polo tecnologico piemontese, l'evento ha rappresentato uno dei più rilevanti seguiti del più ampio Protocollo di cooperazione firmato lo scorso febbraio tra Regione Piemonte e Distretto Federale.

Secondo l'ambasciatore Francesco Azzarello, la collaborazione instaurata tra il Distretto Federale e il Polo tecnologico piemontese, rappresentato per l'occasione dal presidente dell'azienda Hbw, Antonio Graziano, "costituisce un modello di collaborazione tra soggetti pubblici e privati che favorisce le potenzialità dei parchi tecnologici italiani come attori dell'internazionalizzazione in Brasile delle imprese italiane del biomedicale, uno dei settori più dinamici, innovativi e ricchi di potenziale dell'intero sistema produttivo industriale italiano".