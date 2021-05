BACOLI. Fu Selenia e poi Alenia difesa, oggi il sito industriale di Mbda del Fusaro, a Bacoli, compie 100 anni e incrementa l’occupazione (+ 5,7%) in era Covid, tra 2019 e 2021. Nello stabilimento dove nel 1921 la “Fabbrica di missili italiana” cominciava la propria attività - oggi in ristrutturazione e con l’obbiettivo di diventare paperless nel giro di un anno e mezzo - si producono i seeker, i radar che costituiscono il “cervello dei missili”. E nell’azienda con oltre 450 dipendenti, lavorano tanti giovani della Campania, diplomati e laureati negli istituti tecnici e nelle facoltà universitarie locali. Il managing director di Mbda, Lorenzo Mariani, ci tiene a far sapere che durante le fasi di lockdown della pandemia da Covid-Sars-2, l’attività non si è interrotta neanche un giorno e si è registrato un aumento delle ore di lavoro, “senza nessun ritardo nelle consegne”. Un esempio di forte resilienza nel 2020, con ricavi pari a 3,6 miliardi di Euro, con una ripartizione al 50% tra i clienti nazionali ed export. Gli ordini nel 2020 sono stati pari a 3,3 miliardi di Euro, con il portafoglio ordini che ora si attesta a 16,6 miliardi di euro. Tra un anno e mezzo i dipendenti lavoreranno tutti ai terminali, senza uso di carta. La ristrutturazione dello stabilimento in corso, che dovrebbe terminare nel 2025, guarda all’impresa 4.0 ed i seeker (radar) prodotti al Fusaro utilizzeranno l’ intelligenza artificiale, con algoritmi che sono già in fase di sperimentazione. Una quota importante della produzione dei missili CAMM-ER frutto della collaborazione tra i Governi di Italia e Gran Bretagna, destinati alla Aeronautica ed all’Esercito italiano, sarà realizzata qui, fino al 2025. La commessa vale “alcune centinaia di milioni”, ha detto Mariani. La produzione di serie dei CAMM-ER (extended range) comincerà nel corso del 2022. Dei tre stabilimenti di MBDA Italia (Roma, La Spezia, Bacoli) , quello del Fusaro, nell’area dei Campi Flegrei, è addetto alla realizzazione dei test equipment in radio frequenza, delle antenne e delle telemetrie. L’Azienda da oltre 70 anni lavora allo sviluppo di competenze e tecnologie sovrane che, oltre che al cliente nazionale, propone ai paesi alleati ed ha fatto del partenariato con le Forze Armate Italiane e con la Difesa il modello del suo successo. Mbda Italia è parte del gruppo Mbda, che con oltre 11.500 dipendenti, è l’unico consorzio europeo della difesa in grado di progettare e produrre missili e sistemi missilistici per rispondere alle più svariate esigenze operative, presenti e future, per le forze armate. Presente in cinque paesi europei (Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Spagna) e negli Stati Uniti, con più di 90 clienti tra le forze armate di tutto il mondo, l’azienda è uno dei leader mondiali nei missili e nei sistemi missilistici. Mbda offre una gamma di 45 programmi di sistemi missilistici e contromisure già in servizio operativo e più di 15 altri progetti in fase di sviluppo. L’Azienda detiene il 20% del mercato missilistico globale ed oltre un terzo del mercato al di fuori degli Stati Uniti ed opera con l’obiettivo di accedere a tutti i mercati, export ed europei. È controllata con uguali regole di Corporate Governance da Airbus (37,5%), Bae Systems (37,5%) e Leonardo (25%).