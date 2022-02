Il governo riconosce uno speciale bonus per sostenere i costi di luce, gas e acqua e risparmiare sulle bollette. A chi si trovi in determinate condizioni economiche.

Si tratta del cosiddetto Bonus sociale per disagio economico (cui si può aggiungere il Bonus sociale per disagio fisico, cumulabile), che viene appunto destinato a chi abbia situazioni economiche precarie e che è stato confermato per il 2022 dal decreto energia varato dal governo (qui tutti gli aiuti approvati per famiglie e imprese).

Ma quanto spetta per il Bonus sociale luce, gas e acqua (qui tutti i requisiti e come averlo)? Come riporta Quifinanza.it, il valore dei bonus sociali elettrico e gas è determinato e periodicamente aggiornato dall’Arera-Autorità di Regolazione per l’Energia, in base ai criteri previsti dalla normativa. In genere, all’inizio dell’anno l’Autorità aggiorna i valori dei bonus sociali elettrico e gas da riconoscere nel corso di tutto l’anno.

Per il 2022 l’Autorità ha ritenuto opportuno rinviare l’adeguamento ai trimestri successivi, in considerazione di quanto previsto dalla legge di Bilancio 2022 in materia di rafforzamento dei bonus sociali elettrico e gas, per minimizzare gli incrementi della spesa per la fornitura previsti per il I trimestre 2022 sui clienti domestici svantaggiati, come avvenuto nel IV trimestre 2021, e tenuto conto dell’attuale andamento dei prezzi di mercato e della loro volatilità.

L’impatto degli aumenti del I trimestre 2022 viene comunque ammortizzato dal riconoscimento di un bonus straordinario, la cosiddetta componente integrativa temporanea – CCI, aggiuntivo a quello ordinario, detto anche componente CCE per l’elettrico e CCG per il gas, che pertanto rimane quello del 2021, valido per tutto il I trimestre 2022 (qui i 20 consigli di Enea su come risparmiare sulla bolletta e qui le istruzioni fornite da Arera su come pagare le bollette di luce e gas in 10 rate).



Bonus gas: tutti gli importi

Il valore del bonus sociale gas dipende dal numero di componenti del nucleo familiare ISEE, ma anche dalla categoria d’uso associata alla fornitura agevolata (solo uso acqua calda sanitaria e/o cottura cibi, solo uso riscaldamento, entrambi i tipi di utilizzo) e dalla zona climatica in cui è localizzata la fornitura.



Bonus acqua: tutti gli importi

Il bonus sociale acqua garantisce la fornitura gratuita di 18,25 metri cubi di acqua su base annua (pari a 50 litri/abitante/giorno) per ogni componente della famiglia anagrafica dell’utente. La quantità dei 18,25 metri cubi di acqua è stata individuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2016 come quella minima necessaria per assicurare il soddisfacimento dei bisogni fondamentali della persona.

Il valore del bonus idrico, a differenza di quello del bonus elettrico e gas, non è uguale per tutti gli utenti perché la tariffe idriche non sono uniche a livello nazionale, ma differisce in base all’area geografica in cui si trova la fornitura agevolata.

Per conoscere quanto spetta per l’agevolazione, gli utenti devono consultare il sito del proprio gestore idrico, verificare quali sono le tariffe applicate per il servizio idrico e calcolare l’importo del bonus a cui hanno diritto, moltiplicando 18,25 metri cubi per il numero di componenti della famiglia anagrafica e per la somma delle seguenti tariffe:

tariffa agevolata determinata per la quantificazione della quota variabile del corrispettivo di acquedotto;

tariffa di fognatura individuata per la quantificazione della quota variabile del corrispettivo di fognatura;

tariffa di depurazione individuata per quantificazione della quota variabile del corrispettivo di depurazione.

In alternativa – vi consigliamo di fare così perché più semplice e per non sbagliare – è possibile contattare il call center dello Sportello per il consumatore Energia e Ambiente di ARERA (numero verde 800 166 654), che fornisce assistenza nella verifica della correttezza dell’agevolazione applicata.

Come e quando si ricevono i bonus

Bonus sociali elettrico e gas per forniture dirette (intestate ad uno dei componenti del nucleo familiare ISEE)

Successivamente alla presentazione della DSU da parte del cittadino, nei casi in cui l’ISEE del nucleo familiare ISEE rientri nelle soglie di accesso al bonus, il sistema impiega di norma circa 1 mese per:

individuare la fornitura diretta intestata ad uno dei componenti del nucleo familiare ISEE;

effettuare le verifiche;

trasmettere agli operatori competenti i dati necessari per erogare il bonus direttamente in bolletta.

Il bonus deve essere applicato dagli operatori competenti nella prima fattura emessa successiva alla ricezione dei dati. Dunque, l’effettiva applicazione del bonus in bolletta dipende dalla frequenza di fatturazione del proprio operatore dell’energia elettrica o del gas.

Bonus sociale idrico per forniture dirette (intestate ad uno dei componenti del nucleo familiare ISEE)

Nel caso del bonus sociale idrico la ricerca della fornitura da agevolare è effettuata dal gestore idrico territorialmente competente (individuato dal SII), che dispone di circa 2 mesi per individuare la fornitura e verificare che rispetti i requisiti di ammissibilità.

Se c’è la conferma, il gestore deve applicare il bonus sociale idrico nella prima fattura emessa.

Bonus sociale per forniture condominiali centralizzate

Gas

Le tempistiche per l’emissione del bonifico domiciliato con il quale viene riconosciuto il bonus sociale gas per forniture condominiali dipendono principalmente dai tempi e dalle modalità (completezza e correttezza) di risposta del cittadino alla comunicazione con la quale gli viene richiesto di dichiarare il PDR identificativo della fornitura condominiale che serve l’abitazione di uno dei componenti del nucleo.

Nel caso di esito positivo delle verifiche su quanto dichiarato dal cittadino, il bonus viene riconosciuto tramite l’emissione di un bonifico domiciliato che rimane in pagamento fino al termine del relativo periodo di agevolazione, indicato nella comunicazione di riconoscimento del bonus, e può essere riscosso dal beneficiario presso qualsiasi ufficio postale sul territorio nazionale.

Idrico

Il bonus sociale idrico viene erogato entro 60 giorni dalla conclusione con esito positivo delle verifiche di ammissibilità da parte del gestore idrico territorialmente competente, con assegno o altra modalità extra-bolletta individuata.