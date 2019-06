ISERNIA - “Solo comprendendo il presente sarà possibile non perdere l’appuntamento con il futuro. Non è un bel periodo per il nostro Paese: la produzione industriale è ridotta ai minimi termini, i consumi delle famiglie sono in calo da anni e le aziende chiudono. Sulla competitività del 'Sistema Paese' spetta alla politica operare; sulla natura del nostro sistema produttivo invece c’è molto da lavorare: tocca al professionista mettere il suo bagaglio di competenze a disposizione dell’imprenditore per colmare le lacune presenti nelle piccole e medie imprese, che difficilmente possono avere nel proprio organico un manager di elevata capacità ma potranno sicuramente contare su professionisti in grado di coadiuvarlo nella strategia delle scelte aziendali”. Lo ha detto Luigi Pagliuca, presidente della Cassa nazionale di previdenza dei ragionieri, presentando il forum “Le aziende molisane e l’internazionalizzazione”, che si terrà domani, 1° luglio, a Isernia dalle ore 9,00, presso l’Aula Magna della Diocesi di Isernia-Venafro (via Mazzini 8).

“L’iniziativa rappresenterà un’occasione per incontrare le aspettative delle imprese ma anche per riflettere e condividerle, riunendo attorno allo stesso tavolo professionisti, aziende e istituzioni”, ha spiegato Alberto Santolini, presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Isernia.

“L’obiettivo è quello di creare sinergie nel rispetto delle singole specificità, nell’esclusivo bene primario del nostro paese e del suo tessuto socio-economico - ha concluso Giovanna Palermo Di Meo, presidente della Commissione Internazionalizzazione Odcec Isernia -. Bisogna far comprendere agli imprenditori che l’internazionalizzazione può essere un volano formidabile per il sostegno delle piccole e medie imprese, ma deve essere affrontata ricorrendo a commercialisti consapevoli e facendo affidamento su strutture dedicate e specializzate”.

Alla manifestazione interverranno Donato Toma, presidente della Regione Molise; Antonio Borrelli, consigliere nazionale Cndcec; Giovanni Gerardo Parente, presidente Aicec; Felice Ruscetta, presidente Adr; Paolo Spina, presidente CCIA Molise; Enrico Colavita, vicepresidente Confindustria Molise; Gaspare Tocci, dirigente della Regione Molise; Filippo Maria Invitti, presidente Osservatorio internazionale Odcec Roma; Michele de Tavonatti, presidente Odcec Brescia; Vincenzo Moretta, presidente Odcec Napoli; Steven Mohamed, componente Osservatorio Internazionale Odcec Roma; Massimiliano Sammarco, presidente Associazione per il Commercio Italo-Cilena; Carlo De Simone, gruppo Sace-Simest; Vincenzo Cotugno, assessore Attività Produttive Regione Molise; Claudio Pian, presidente Sviluppo Italia Molise.