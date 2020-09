NAPOLI - “Lanciamo un appello urgente al rieletto Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, per segnalare con determinazione la difficoltà in cui si trovano oggi le partite Iva della Campania ed in particolare commercianti e professionisti che che in queste ore stanno affrontando ben 248 scadenze fiscali e previdenziali dopo tre mesi di mancati incassi e, quindi, senza la liquidità economica e finanziaria”. Lo ha detto Mauro Pantano, presidente della Confederazione Imprese e Professioni.

“Siamo molto preoccupati per l’aumento dei contagi ed è necessario pianificare immediatamente una strategia d’intervento attraverso un confronto costruttivo con chi realmente rappresenta il settore delle piccole attività sul territorio. La Confederazione si rende immediatamente disponibile a un incontro con il Governatore e invita le forze politiche a condividere l’iniziativa. Oggi un nuovo lockdown, senza studiare le opportune soluzioni per gli operatori economici, rischierebbe di uccidere il commercio cittadino”.