Solo 22 Province su 107 hanno lasciato alle spalle nel 2021 la crisi causata dal Covid superando la ricchezza prodotta nel 2019 a valori correnti, piu' della meta' si trova in Campania e Sicilia. Crescite al top del valore aggiunto si registrano a Enna +2,9%, contro la media nazionale del -1,2%. Ma Milano con 49.332 euro a testa si conferma al primo posto per reddito prodotto pro-capite. Tra il 2021 e il 2019 difficolta' di recupero si riscontrano in particolare lungo tutte le Province bagnate dal Mare Adriatico (-1,8%), in Toscana (-2,4%) e nel Triveneto (-2,3%). E' soprattutto l'edilizia, grazie alle misure di sostegno governative, a segnare gli incrementi di valore aggiunto piu' elevati (+12,6%), con punte superiori al 30% nell'Umbria e in gran parte della Sicilia. In crescita anche l'industria manifatturiera che pure sfiorando solo il 2%, contribuisce in maniera significativa alla ripresa dato il suo peso sull'economia. A fare piu' fatica e', invece, il comparto dei servizi (-2,7%) su cui pesa la difficile rimonta delle attivita' connesse al turismo (-27,2%) con riflessi negativi soprattutto sulle citta' metropolitane E' quanto emerge dall'analisi realizzata dal Centro Studi Tagliacarne e Unioncamere sul valore aggiunto provinciale del 2021 e i confronti con il 2019, che e' una delle tradizionali attivita' di misurazione dell'economia dei territori realizzata dal sistema camerale. Nel comparto dei servizi e delle attività turistiche e alberghiere, le uniche nove Province che hanno superato i livelli di valore aggiunto prodotto dal terziario nel 2019 sono tutte del Mezzogiorno, ad eccezione di Frosinone. È in particolare la Campania a distinguersi per i risultati positivi conseguiti, con Avellino (+2,7%), Benevento (+1,8%), Caserta (+1,7%) e Salerno (0,8%) che occupano i primi quattro posti delle Province più performanti.