Il Master “Finanza alternativa e quotazione in borsa” presentato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili nell’ambito delle iniziative dell’Osservatorio sul mercato dei capitali italiani e esteri, si pone come principale obiettivo quello di offrire approfondimenti sui processi di valutazione ed acquisizione delle migliori forme di finanza alternativa oltre ad approfondimenti sui processi di quotazione sui mercati dei capitali, per la crescita del tessuto imprenditoriale italiano, in particolare delle Pmi.

“Il nuovo contesto macroeconomico - ha sottolineato Giuseppe Puttini, coordinatore dell’Osservatorio dei Mercati dei Capitali del Cndcec - impone un ripensamento totale della gestione finanziaria delle imprese e della struttura del capitale cui le aziende dovrebbero tendere, anche a causa di un sistema bancario che molto spesso non riesce a supportare al meglio le loro strategie di crescita”.

“Il commercialista, grazie alla conoscenza dell’azienda e delle sue dinamiche, può svolgere un ruolo di primo piano in quest’ambito. In tal senso - ha aggiunto -, con il Master si vogliono formare i professionisti esperti della finanza alternativa e quotazione di borsa, fornendo loro competenze avanzate relative ai meccanismi di funzionamento e alle opportunità offerte dai mercati finanziari. In tale ambito una particolare attenzione viene prestata ai processi di quotazione nel mercato dei capitali e alla scelta e utilizzo degli strumenti finanziari alternativi - ha concluso Puttini -, ritenendoli dei percorsi ottimali per rafforzare il processo di patrimonializzazione delle Pmi”.