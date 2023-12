NAPOLI. Inclusione, lavoro ed imprese per riagganciare la crescita. È questa la parola d’ordine di Svimez lanciata a Roma in occasione della presentazione del Rapporto 2023 che vede il Sud ancora in affanno. Ma occorrerà dare linfa al lavoro e alle imprese per alleviare il disagio sociale e sostenere i consumi. In Campania le cose non vanno meglio. Se turismo e servizi trainano la ripresa con l’agroalimentare e le costruzioni che continueranno ad aumentare per effetto del Superbonus, l’industria manifatturiera è ancora in sofferenza.