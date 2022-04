ANDRIA - “La tutela degli iscritti è stata la priorità dell’azione svolta dalla Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili in questi anni di pandemia, con numerose misure di supporto per venire incontro alle esigenze degli associati in questo periodo così difficile. La Cassa c’è, per sostenere nei momenti di crisi e per garantire a tutti un futuro migliore. Negli ultimi anni, inoltre, abbiamo puntato con decisione sulla figura dell’esperto contabile, una professione di grande attrattiva per i giovani e in grado di offrire ottimi sbocchi professionali”.

Lo ha detto Fedele Santomauro, consigliere di amministrazione della Cnpr presentando il forum “La Cassa di previdenza dei ragionieri incontra gli iscritti”, che si terrà martedì 3 maggio alle ore 9,00 presso la sala congressi dell’Hotel Ottagono di Andria (via Barletta, 218).

Interverranno Giovanna Bruno (sindaco di Andria), Nicola Pugliese (consigliere dell'Unagraco Trani), Antonio Sabatino (presidente del CdA Bcc Canosa - Loconia), Giuseppe Diretto (presidente nazionale dell'Unagraco), Pasquale Pace (presidente dell'Unione Interregionale di Puglia e Basilicata), Alberto Muciaccia (presidente dell'Odcec di Trani); Elbano de Nuccio (candidato presidente del Cndcec); Luigi Pagliuca (presidente della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili) e i consiglieri d'amministrazione della Cnpr Paolo Longoni e Gianluca Buselli.