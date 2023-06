TORINO - Tutto pronto per la quinta edizione degli Stati Generali dell'Export: il più importante evento dedicato al Commercio Estero e alle opportunità di sviluppo delle imprese italiane all'estero. L'iniziativa, promossa da Lorenzo Zurino, Presidente del Forum Italiano dell'Export, verrà presentata a Torino, domani, 30 giugno, alle ore 15, presso la storica sede della Camera di Commercio in via Carlo Alberto n. 16.

Il Pre-Summit sarà l'occasione per delineare gli obiettivi e le tematiche più salienti degli Stati Generali dell'Export che si svolgeranno in Piemonte il 29 e il 30 di settembre.

Al consesso parteciperanno importanti personalità del mondo istituzionale e dell'economia: Alberto Cirio (presidente della Regione Piemonte), Nello Musumeci (ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare), Stefano Lo Russo (sindaco di Torino), Dario Gallina (presidente della Camera di Commercio di Torino), Giorgio Marsiaj (presidente dell'Unione Industriali di Torino), Antonio Graziano (presidente del Forum Italiano dell'Export Piemonte), Riccardo Maria Monti (presidente di Triboo S.p.a), Leonardo Massa (managing director di MSC Crociere), Lorenzo Cesa (presidente della delegazione parlamentare italiana presso l'assemblea parlamentare della Nato), Ilaria Cavo (vicepresidente della Commissione Attività Produttive della Camera dei Deputati), Claudio Andrea Gemme (presidente di Fincantieri Infrastrutture) Stefano Kuhn (chief retail & commercial banking officer Bper Banca).

Saranno, inoltre, presenti due autorevoli figure che contribuiranno, con il loro prestigio e competenza, al dibattito sul Commercio Estero: Antonio Di Stasio (Generale di Brigata Legione Carabinieri Piemonte/Val d'Aosta) e Gian Carlo Caselli (presidente del Comitato scientifico Fondazione Osservatorio agromafie).

Antonio Noto (direttore dell'Istituto demoscopico Noto Sondaggi), invece, presenterà lo studio “La Tutela dei prodotti Made in Italy: l'opinione degli italiani”.

Il Forum Italiano dell'Export è una piattaforma di confronto sul Made in Italy tra importanti attori imprenditoriali e istituzionali, italiani e stranieri.

IEF è stato creato da Lorenzo Zurino, imprenditore dell'Export da oltre 4 generazioni, fondatore e CEO di The One Company. L'azienda è leader nel commercio di prodotti italiani nel mondo, con un focus sul Food & Wine esportato principal- mente negli Stati Uniti (11 Stati). Dopo l'acqui- sizione della Storica PIEFFE & Partners, il volume di export è aumentato a 2000 container all'anno, con aggiunta di Australia, Israele ed Europa (Svizzera, Germania e Austria).

Le tappe degli Stati Generali sono state le seguenti: 2019 Sorrento, 2020 Bari, 2021 Marsala 2022 Ravenna mentre quelle dei talk sono state 2019 Milano, 2020 New York, 2022 Dubai e San Marino.

Francesco Corbello (dottore commercialista iscritto all’Odcec di Napoli nord e presidente del Forum in Campania, nella foto) ha sottolineato che “il Forum e gli Stati Generali rappresentano ormai il più prestigioso incontro in Italia relativo all’Export, al commercio estero e all’internazionalizzazione. Le imprese della Campania hanno immense possibilità di crescita sui mercati internazionali e su questo occorre puntare per dare un impulso alla nostra economia. Gli Stati generali costituiscono un importante momento non solo di confronto ma, soprattutto, di networking con i numerosi stakeholders che supportano la crescita del nostro Sistema economico.”