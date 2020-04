“L’intermediario che firma la richiesta 'per conto e nell’interesse dell’impresa' per la domanda di accesso al bonus presentata alla Regione Campania non è responsabile delle dichiarazioni, di cui ne risponde l’imprenditore, come specificato al comma 6 dell’articolo 8 dell’avviso”. A comunicarlo sono Antonio Tuccillo, presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli Nord, e Salvatore Giordano, presidente Odcec di Salerno, che hanno ricevuto la risposta alla richiesta di chiarimento inviata al Palazzo Santa Lucia in merito ad una precisazione delle funzioni del commercialista nella qualità di intermediario nella trasmissione dei dati.

“L’intermediario - spiegano - è delegato dall’impresa che, come specificato nel modulo di presentazione, ha conferito specifica delega al sottoscritto intermediario finalizzata alla presentazione della presente domanda, depositata agli atti, che verrà esibita a seguito di specifica richiesta in tal senso avanzata dalla Ragione Campania. Eventuali profili di responsabilità dell’intermediario vanno circoscritti al rapporto privatistico instauratosi con l’imprenditore in virtù della delega conferita”.