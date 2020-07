"Non vogliamo che vadano perse le vite di altri 150mila americani", ma senza azioni urgenti "c'è questa possibilità". Così James Clyburn, il presidente della commissione speciale del Congresso che indaga sulla risposta alla pandemia dell'amministrazione Trump, che ha sottolineato come "la Casa Bianca abbia fatto pressioni" affinché venissero modificate le linee guida del Centers for Disease Control and Prevention sull rigide misure necessarie pre la riapertura delle scuole.

"Il risultato è che il virus è fuori controllo e le miserie economiche della nostra nazione continuano", ha aggiunto Clyburn, che ha chiesto all'Amministrazione Trump di varare subito un "piano nazionale che privilegi la scienza rispetto alla politica".

Covid, Bill Gates: "Test Usa inutili, troppo lenti a dare risposta"

La maggior parte dei test per il coronavirus effettuati negli Stati Uniti sono uno "spreco totale" perché occorre troppo tempo per ottenere i risultati e fare in modo che le persone che risultano positive si mettano tempestivamente in autoisolamento. E' quanto afferma Bill

Gates in un'intervista all'emittente Cnbc trasmessa martedì. Il fondatore di Windows, che attraverso la sua attività di filantropo sostiene la ricerca per un vaccino per il Covid-19, risponde così alle affermazioni del presidente Donald Trump, che ha ripetutamente esaltato

la grande quantità di test effettuati negli Usa. "La maggior parte di quei test sono inutili", afferma Gates, perché richiedono oltre 48 ore di tempo per il risultato.