TEHERAN. Migliaia di persone si sono radunate nella città di Ahvaz, nel sud ovest dell'Iran, per accogliere le salme di Qassem Soleimani e degli altri cinque iraniani uccisi nella notte tra venerdì e sabato a Baghdad nel raid Usa. Insieme ai sei feretri, anche quello di Abu Mahdi al-Muhandis, l'racheno a capo della milizia sciita Kataib Hezbollah, sponsorizzata da Teheran, anch'egli ucciso nell'attacco ordinato dal presidente Donald Trump. Le salme sono state trasferite ad Ahvaz prima dell'alba con un aereo militare. Il canale di Stato 'Irib' ha mostrato la "gloriosa folla" radunata nella piazza Mollavi di Ahvaz intonare lo slogan "morte all'America". Le stesse parole sono state ripetute da alcuni deputati del Parlamento iraniano a Teheran, in apertura di sessione. Nel corso della giornata le salme di Soleimani e delle altre vittime del raid Usa verranno trasferite nella capitale, dove sono in programma altre manifestazioni funebri. Lunedì il leader supremo della Repubblica islamica, Ali Khamenei, pregherà di persona davanti al feretro dell'ex comandante della forza Al Quds dei Pasdaran, in una cerimonia all'università di Teheran. La salma sfilerà poi in processione nelle strade della città, prima di essere trasferita nella città santa di Qom per un'altra cerimonia e infine sepolta martedì a Kerman, città natale di Soleimani.

Donald Trump ha avvertito Teheran che gli Stati Uniti hanno già individuato 52 siti iraniani da colpire, nel caso in cui l'Iran dovesse attaccare gli americani. "Che questo serva da AVVISO che se l'Iran colpisce qualsiasi americano o beni americani, abbiamo preso di mira 52 siti iraniani (che rappresentano i 52 ostaggi americani presi dall'Iran molti anni fa)" ha twittato il presidente Usa, che ha descritto alcuni di quegli obiettivi come "di altissimo livello e importanti per l'Iran e la cultura iraniana". Gli obiettivi, ha aggiunto Trump, "saranno colpiti in maniera molto veloce e dura. Gli Stati Uniti non vogliono più minacce!". Il leader supremo dell'Iran, l'Ayatollah Ali Khamenei, ha minacciato gli Stati Uniti di "aspre rappresaglie" per l'attacco, avvenuto vicino all'aeroporto di Baghdad, nel quale è stato ucciso il generale Qassem Soleimani, in quella che il Pentagono ha definito "un'azione difensiva". L'attacco è stato ordinato da Trump, che lo ha spiegato dicendo che Soleimani "stava progettando di uccidere molti più" americani. Il presidente iraniano Hassan Rohani ha dichiarato che il suo Paese "vendicherà" la morte del generale. "Gli Stati Uniti hanno appena speso duemila miliardi di dollari in equipaggiamento militare. Siamo i più grandi e di gran lunga i MIGLIORI al mondo!" scrive ancora su Twitter Trump. "Se l'Iran attacca una base americana, o qualsiasi americano, invieremo loro alcune di quelle nuove meravigliose attrezzature... e senza esitazione!". "Ci hanno attaccato e noi contrattacchiamo. Se attaccano di nuovo, cosa che consiglio vivamente di non fare, li colpiremo più duramente di quanto non siano mai stati colpiti prima!".