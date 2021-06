NAPOLI. Per gli esami di Maturità in Campania sono circa 79mila gli studenti coinvolti di cui circa 40mila nella sola città di Napoli. Un esame che, così come lo scorso anno, a causa del covid si compone esclusivamente di un colloquio orale di circa un'ora. All'ingresso delle scuole si misura la temperatura e i maturandi una volta in aula si accomodano in un banco, adeguatamente distanziato dai docenti, che viene subito igienizzato prima dell'ingresso dello studente successivo.

«Devo dire che mi ha fatto piacere sostenere questo esame un po' agevolato - dice una stundentessa del liceo classico Sannazaro - ma avrei preferito che il covid non ci fosse mai stato. I professori mi hanno messo a mio agio, sono stati molto tranquilli e l'esame è stato scorrevole».

«Ho fatto l'esame con la mascherina - prosegue - ma anche se mi avessero detto che potevo toglierla l'avrei tenuta».

«Rispetto all'anno scorso c'è un clima più disteso, nel 2020 in effetti si respirava un clima di maggiore preoccupazione dovuto al Covid. Ovviamente, l'emozione dell'esame c'è sempre». Così Vittorio Delle Donne, dirigente scolastico del Liceo "Antonio Genovesi", raccolta il primo giorno degli esami di Stato.

«L'emozione - spiega - quest'anno credo sia resa più grande dal fatto che i ragazzi sono stati poco abituati alla presenza. Qui in Campania in totale hanno fatto meno di 3 mesi in presenza e questo alla fine si vede, nell'approccio alla materia, nel fatto che hanno avuto pochissime occasioni di dialogare con gli insegnanti. Due candidati hanno segnalato le difficoltà che anche emotivamente entrambi hanno incontrato nel corso dell'anno ad affrontare la didattica a distanza. Sono cose che sappiamo ed è chiaro che si dovrà poi fare un discorso generale sulla particolarità di quest'anno, bisogna operare con serietà ma anche tenendo conto di queste particolarità».

«I primi esami stanno andando bene, siamo appena al primo giorno ma vedo che i ragazzi hanno cercato di arrivare a questa tappa con serietà e con una preparazione che, a dispetto delle difficoltà che ci sono state, possa in qualche modo coronare il loro impegno». Così Silvana Dovere, dirigente scolastico del Convitto "Vittorio Emanuele II", impegnata in prima persona nello svolgimento degli esami di Stato.

«Da parte nostra - racconta Dovere - c'è tutta l'accortezza che la situazione richiede perché tutti i nostri studenti vengono da un percorso difficoltoso. L'alternanza di presenza e di didattica a distanza è stata sicuramente molto delicata, ma la classe docente ha cercato al meglio di accompagnarli e di prepararli. Abbiamo poi anche una conduzione diversa, perché quest'anno, ai sensi dell'ordinanza ministeriale, i ragazzi devono lavorare molto anche sull'interdisciplinarietà e questo consente chiaramente loro un'ottica di maggiore respiro».

Secondo la professoressa Dovere «i ragazzi non sono più in difficoltà rispetto ad altre occasioni, stanno anzi dimostrando di essere arrivati con una certa serenità. Nei prossimi giorni potremo fare un bilancio più globale, ma sotto questo aspetto per ora non ho trovato alcuna defaillance. I ragazzi sono arrivati con grande serenità e grande impegno al termine di un percorso che non è stato semplice per nessuno».

L'auspicio ora è che si tratti dell'ultimo esame di maturità svolto con questa formula: «Lo speriamo - conclude la dirigente scolastica del Convitto - perché la presenza arricchisce tutti: i docenti, i capi d'istituto e moltissimo anche i ragazzi».